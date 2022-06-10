Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz 7 ay sonra tahliye oldu

TEKME ATSAYDIM SİLAH SAYACAKLARDI

Sanık Emrah Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Ben müştekiyi uyandırdım ancak olay anında bir sürü kişi geldi araya girdi. Ben mağdur Azize K.'yi uyardım ama uyardığımda bir hakarette bulunmadım. Olayla hiç alakası olmayan Senanur Damgacı olaya müdahil olmuş. Toplumu galeyana getirmiş, insanları benim üzerime saldırtmıştır. Ben bu insanlardan darbe aldım ayrıca Senanur da bana tekme atmıştır.