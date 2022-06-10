Antalya Manavgat’ta kaçak yapıların altından 1900 yıllık yerleşim çıktı

Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Geçen yıl sonunda bir evin altından çıkarılan ve 7'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sinagog bölgede Yahudilerin de büyük oranda yaşadığının kanıtı olarak kabul edilmişti.