Meteoroloji'den 25 ile uyarı! Bugün ve cumartesiye dikkat! Hava buz kesecek! Kar alarmı verildi
Soğuk hava, ülke genelinde etkisini artırmaya başladı. İstanbul'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgara akşam sağanak yağmur da eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve cumartesi günü de soğuk ve yağışlı havanın süreceğini söyledi. Pazar günü için ise müjde verdi. Öte yandan birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar uyarısı nedeniyle Ankara'da bugün okullar tatil edildi. 25 ile ise sarı kodlu uyarı yapıldı.