Meteoroloji’den 25 ile uyarı! Bugün ve cumartesiye dikkat! Hava buz kesecek! Kar alarmı verildi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı