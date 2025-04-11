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İBB'deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheli şifresini vermedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki suça karışan bazı yöneticilere yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi tutuklandı. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Toplam 20 şüphelinin telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:32
İBB’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheli şifresini vermedi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki isimlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İBB’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheli şifresini vermedi

20 ŞÜPHELİ ŞİFRELERİNİ VERMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında Serkan Öztürk, Özge Bağdatlı, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Fatos Ayık, Erhan Uslu, Doğan Hamit Doğruer, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ertan Yıldız, Emre Serkan Bayraktar, Emin Ferhat Ertek, Tolga Özgen, Hüseyin Köksal, Fatoş Pınar Türker, Murat İlbak, Hasan Özsoy, Barış Kılıç, Adem Soytekin, Mete Sarısaltun ve Dogan Hamit Doğruer olmak üzere toplam 20 şüphelinin telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.

İBB’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheli şifresini vermedi

İMAMOĞLU'NUN ASIL TELEFONU ORTADA YOK

Öte yandan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim ettiği telefonun asıl telefonu olmadığı belirlenmişti.

İBB’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheli şifresini vermedi

İmamoğlu'nun örgütsel görüşmelerini yaptığı telefonunu polise teslim etmediği anlaşılmıştı.İmamoğlu'nun polise teslim etmediği telefonu ile dosyanın şüphelileri ile çok sık görüşmeler yaptığı belirlenmişti.