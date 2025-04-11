İBB’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheli şifresini vermedi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki isimlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

20 ŞÜPHELİ ŞİFRELERİNİ VERMEDİ Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma kapsamında Serkan Öztürk, Özge Bağdatlı, Murat Ongun, Serdal Taşkın, Fatos Ayık, Erhan Uslu, Doğan Hamit Doğruer, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Ertan Yıldız, Emre Serkan Bayraktar, Emin Ferhat Ertek, Tolga Özgen, Hüseyin Köksal, Fatoş Pınar Türker, Murat İlbak, Hasan Özsoy, Barış Kılıç, Adem Soytekin, Mete Sarısaltun ve Dogan Hamit Doğruer olmak üzere toplam 20 şüphelinin telefon şifrelerini vermediği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN ASIL TELEFONU ORTADA YOK Öte yandan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim ettiği telefonun asıl telefonu olmadığı belirlenmişti.