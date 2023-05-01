Bu tavuk adeta altın yumurtluyor! Yumurtanın tanesi 150 TL! Yurt dışına satıyor! Paraya para demiyor!

Süs tavukçuluğu, birçok farklı ırkın bir arada yetiştirildiği bir sektördür. Bu sektörde üreticiler, ürettikleri süs tavuklarını farklı şekillerde tanıtarak birbirinden ayrılmayı hedeflerler. Bu nedenle, süs tavukçuluğu üreticileri arasındaki rekabet oldukça yüksektir. İşte tam da bu noktada, Volkan Özcan'ın lüks tavuk yumurtaları başarı hikayesi öne çıkıyor.