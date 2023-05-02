Araba alacaklar dikkat! Toyota Yaris Cross, Corolla SIFIR OTOMOBİL fiyatları! TOYOTA MAYIS 2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Toyota, Mayıs ayı itibariyle güncellediği fiyat listesini açıkladı. Araç almak isteyenlerin merakla beklediği güncel liste, Toyota'nın resmi internet sitesinde ve yetkili satıcıları aracılığıyla paylaşıldı. Toyota, yenilenen modelleri ve teknolojik özellikleriyle Türkiye pazarındaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Toyota yetkili satıcıları aracılığıyla araç almak isteyenler, güncellenen fiyat listesi hakkında detaylı bilgi alabilirler.
02.05.2023 09:28 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:28
Sıfır km Toyota modellerinin güncel fiyat listeleri merak ediliyor. Mayıs itibariyle Toyota araç fiyatlarını güncelledi. Bu nedenle araba almak isteyen binlerce kişi Toyota tarafından ilan edilen güncel satış listesini merak ediyor. Toyota Yaris Cross ve Toyota Corolla fiyatları en çok aratılanlar arasında yer aldı. İşte Mayıs 2023 Toyota güncel fiyat listesi...