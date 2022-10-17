Bu şartı yerine getirmeyenin TOKİ arsası geri alınacak! Sakın onu yapmayın...
Bakan Kurum açıkladı! O şartı yapmayanların arsası geri alınacak! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ arsaları için kat ve süre şartına yönelik detayları açıkladı. İlk Evim Arsa projesine ilişkin, müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini, tapuların ise aralık ayında verilmeye başlanacağını bildirdi. İşte detaylar...
17.10.2022 19:37 - Son Güncelleme: 17.10.2022 19:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." açıklamasında bulundu.