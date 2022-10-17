Bu şartı yerine getirmeyenin TOKİ arsası geri alınacak! Sakın onu yapmayın...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." açıklamasında bulundu.