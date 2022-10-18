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Haberler Yaşam Bartın Amasra'daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Bartın Amasra'daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Ceren Sümertaş'ın Bartın'daki maden faciasından yaralı olarak kurtulan eşinin çizmesiyle hastane önünde nöbet tutması Türkiye'nin yüreğini burkmuştu. Genç kadın dün taburcu edilen eşine kavuştu. Burak Sümertaş'ın patlama sonrası 350 metre derinlikte, zifiri karanlıkta 2 saat yaşam savaşı vererek kurtulduğu ortaya çıktı.

18.10.2022 09:33 - Son Güncelleme: 18.10.2022 09:33
Bartın Amasra’daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Son dakika haberleri: Batman Amasra'daki maden faciasından sonra hastanenin önünde eşinin çizmesiyle nöbet tutan genç kadının fotoğrafı yürekleri dağlamıştı.

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Bartın Amasra’daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

O fotoğrafın kahramanı Ceren Sümertaş'ın (26) maden işçisi eşi Burak Sümertaş dün Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin adından taburcu edildi. Sümertaş'ın patlama sonrası 350 metre derinlikteki zehir dolu çukurda 2 saat kaldığı, verdiği büyük yaşam mücadelesiyle dışarı çıktığı öğrenildi.

Bartın Amasra’daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Sümertaş'ın tedavisinin yapıldığı hastanede diyaliz teknisyeni olarak çalışan Burak Kaval, "Maden işçilerine, acil durumlarda kullanmaları için oksijen tüpleri veriliyor. Bu tüplerin kapasitesi doğru soluk alıp verildiği zaman 40-45 dakikaya kadar artabiliyor. Patlama gerçekleştikten sonra ilk işçi yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Bartın Amasra’daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Bu da aşağıdaki yaşam savaşının zorluğunu açıklıyor. Burak, patlamanın hemen ardından oksijen tüpünü kullanabilmiş. Bu onu hayatta tutan en önemli etken. Baş lambalarının bile aydınlatamadığı bir yerde oksijen tüpüne ulaşması çok önemli" dedi.

Bartın Amasra’daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Teknisyen Kaval, maden ocağındaki patlamada kuzeni Burak Kaval'ın şehit olduğunu ancak acısını yüreğine gömerek hemen yaralıların tedavisi için hastaneye koştuğunu söyledi.

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