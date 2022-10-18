Bartın Amasra’daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı

Bu da aşağıdaki yaşam savaşının zorluğunu açıklıyor. Burak, patlamanın hemen ardından oksijen tüpünü kullanabilmiş. Bu onu hayatta tutan en önemli etken. Baş lambalarının bile aydınlatamadığı bir yerde oksijen tüpüne ulaşması çok önemli" dedi.