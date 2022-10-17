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Bingöl Karlıova'da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kaymakamlık inceleme başlatıp, suç duyurusunda bulundu.

DHA
17.10.2022 16:33 - Son Güncelleme: 17.10.2022 16:41
Bingöl Karlıova’da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı

Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde köpeklerin birbirlerine iple bağlanıp çöplüğe bırakılmaları, çevredeki kişinin tepkisi üzerine de iplerin çözülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası kaymakamlık, konuyla ilgili inceleme başlatıp suç duyurusunda bulundu.

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Bingöl Karlıova’da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16 Ekim Pazar günü, sokak köpeklerinin birbirine bağlanarak Karlıova ilçe çöplüğüne bırakılmasını içeren üzücü video hakkında Karlıova Kaymakamlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bingöl Karlıova’da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı

Öte yandan belediyenin çöplükten alıp sahip çıktığı köpeklere yiyecek ve su verildi.

Bingöl Karlıova’da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı
Bingöl Karlıova’da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı
Bingöl Karlıova’da dehşet görüntü! Köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe bırakıldı
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