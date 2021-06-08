Bu kanepe tam tamına 155.000 TL'ye mal oldu! Hurdacı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Jeton düşünce...

Bu kanepe tam tamına 155.000 TL'ye mal oldu! Edirne'nin Keşan ilçesinde, ateşe verdiği kanepenin alevleri ormana sıçrayan ve 4 hektar alanın kül olmasına neden olan bir kişi, 155.000 TL para cezasına çarptırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda araç sevk edildi ve yangın 4 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Bu sırada alevler yaklaşık 4 hektarlık alanı resmen küle çevirdi.