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Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

Tokat'ta yaşamını sürdüren emekli vatandaş hobi olarak girdiği iş sayesinde hayatını baştan aşağı değiştirdi. Sağlık, ilaç üretimi başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılan zambak üretimiyle gelirini 5 katına çıkardı. Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 4 yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Çiçeğin kilosu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin eurodan satılıyor. Akzambak yüzlerini güldürdü. Soğanından çiçeğine para ediyor. Emekli maaşı ile zor geçiniyorlardı, hayatları bu üretim sayesinde değişti.

08.06.2021 13:20 - Son Güncelleme: 08.06.2021 13:20
Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş. Emekli olduktan sonra hobi olsun diye zambak üretmeye başlayan Fikret Aydemir'in hayatı bu işe girdikten sonra değişti. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu.Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin Avro'dan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu. Akdemir, "Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

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Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

HOBİ OLARAK BAŞLADI, HAYATI DEĞİŞTİ

Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti. Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı.

Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5'e katladı.

Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin Avro'dan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu.

Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

4 yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti.