Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş
Tokat'ta yaşamını sürdüren emekli vatandaş hobi olarak girdiği iş sayesinde hayatını baştan aşağı değiştirdi. Sağlık, ilaç üretimi başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılan zambak üretimiyle gelirini 5 katına çıkardı. Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 4 yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Çiçeğin kilosu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin eurodan satılıyor. Akzambak yüzlerini güldürdü. Soğanından çiçeğine para ediyor. Emekli maaşı ile zor geçiniyorlardı, hayatları bu üretim sayesinde değişti.
Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş. Emekli olduktan sonra hobi olsun diye zambak üretmeye başlayan Fikret Aydemir'in hayatı bu işe girdikten sonra değişti. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu.Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin Avro'dan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu. Akdemir, "Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.