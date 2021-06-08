Oyalanmak için başlamıştı parası aniden 5 misline fırladı! Meğer kullanılmadığı alan yokmuş

Tokat'ta yaşamını sürdüren emekli vatandaş hobi olarak girdiği iş sayesinde hayatını baştan aşağı değiştirdi. Sağlık, ilaç üretimi başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılan zambak üretimiyle gelirini 5 katına çıkardı. Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 4 yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Çiçeğin kilosu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin eurodan satılıyor. Akzambak yüzlerini güldürdü. Soğanından çiçeğine para ediyor. Emekli maaşı ile zor geçiniyorlardı, hayatları bu üretim sayesinde değişti.

08.06.2021 13:20 - Son Güncelleme: 08.06.2021 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





