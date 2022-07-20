Bu formül yağ lekesinden kurtarıyor! Kızartmaya başlamadan önce azıcık dökmek yeterli! Hanımlar ve beyler! İşte patates kızartmanın püf noktaları...

Mutfaktaki lekelerin çoğunlunu yağ lekeleri oluşturuyor. Kendi mutfağında kızartma yapmayı ve yemeyi seven hemen hemen herkes bu yağ lekerinden rahatsız. Çünkü bu lekeler çok zor geçiyor. Bazen de hiç geçmeyerek iz bırakıyor. Ancak bundan kurtulmak aslında çok basit.