Nazmi Arıkan cinayetinde savcıdan 3 kritik soru! Ufuk Akçekaya'dan şok ifade: Maskeli ve siyah giyimli biri...
Son dakika haberi | Fen Bilimleri Dershanelerinin sahibi Nazmi Arıkan ve şoförünü vahşice öldürmekle suçlanan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Savcının sorduğu kritik sorular karşısında zora giren Akçekaya, içeri girdiğinde Arıkan ve şoförünün kanlar içinde yerde yattığını iddia etti.
Eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförünü öldürmekle suçlanan Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Akçekaya'nın film senaryosu gibi ifadesi, savcının üç sorusuyla zora girdi.
AYLIK GELİRİM 5 BİN TL
* Dul ve iki çocukluyum. Kimya öğretmenliğinden mezun oldum. Eğitimci ve iş insanıyım. Aylık gelirim 5 bin lira. Nazmi Arıkan'la 2015 yılında tanıştık. Arıkan'dan 5 milyon dolar, Beykent Kolejleri'nden de 8 milyon 800 bin dolar alacağım var. Çiftliğe 13 Kasım 2021 günü de gitmiş ve paramı istemiştim. Nazmi Arıkan bana sadece 2 milyon lira vereceğini söyledi, ben de kabul etmedim. Çıkarken 5-6 kişi otomobilin kaputuna vurarak beni durdurmak istedi ama ben hızla devam edip durmadım.
'GİT PARANI AL' DEDİLER
* Bayramın ikinci günü Fahrettin Ceylan beni aradı. Nazmi Arıkan'ın 10 milyon dolar vermek için beni çiftlikte beklediğini söyledi. Otobüsle Gelibolu'ya, oradan da taksiyle köye gittim. Geceydi. Daha önce yaşadıklarımı düşünerek hiç taksiden inmeden Gelibolu'ya döndüm ve otobüsle İstanbul'a geçtim. Ertesi gün Fahrettin Ceylan bir kez daha aradı. Neden çiftliğe gitmediğimi sordu. 'Korkacak bir şey yok. Biz hallettik. Herkes nemalanacak' dedi. İstanbul Otogarı'ndan 14.30'da otobüse bindim. İnternetten Eceabat'ta taksici numarası buldum. Eceabat'ta indiğimde taksici beni bekliyordu. Çiftliğe doğru yola çıktık. Saat 19.45 sıralarıydı. Oraya gittiğimde asfalttan çiftliğe dönülen toprak yol ayrımında ineceğimi söyledim. Taksiden indiğimde saat 20.15 sıralarıydı.
ÇORAPLA YÜRÜDÜM
* Taksici gittikten sonra, toprağa basmak için ayakkabılarımı çıkarttım. Elektrik direğinin yanından araziye girdim. Havanın kararması için bir ağacın dibinde 30-45 dakika kadar bekledim. Hava kararınca bu kez eve daha yakın bir ağacın altında, ayışığının düşmediği bir alanda bekledim. Ne kadar beklediğimi tam bilmiyorum. Kolumda saat yoktu, telefonumu da kapatmıştım. Evden 3-4 kişinin koyu renkli bir araçla ayrıldığını gördüm. Sonra eve girmeye karar verdim.
'UFUK YARDIM ET' DEDİ
* Evin arka balkonuna tırmanıp içeri baktım. Nazmi Arıkan yerde sırtüstü kanlar içinde yatıyordu. Kavga olur diye yanımda getirdiğim yumruk kısmı sert eldivenlerimi giydim. İçeri girdiğimde Nazmi Arıkan bana 'Ufuk yardım et' diye seslendi. Nazmi Arıkan'ın gövdesinin sol kısmına saplı duran bıçağı çıkartıp yastıkla tampon yaptım. Şerif Eker de yüzüstü yatıyordu. Nefes alamadığını düşünerek sırt üstü yatırdım. Odada gaz kokusu vardı ve evraklar yakılmıştı. Fırının gaz düğmelerini çevirdim ve kapağını kapattım. Evin ortasında yanan ateşi söndürmek için dolaptaki bir sıvıyı aldım. Ateşin üzerine döktüm ama üzerinde rakı yazdığını fark edince bıraktım.