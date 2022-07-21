Savcı uyuşturucu baronu polis kurye çıktı! Akılalmaz zehir çetesi

Emniyetin çökerttiği uyuşturucu çetesiyle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada, polis olan uyuşturucu kuryesinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede aralarında polis memurlarının da bulunduğu 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin ise bir savcı olduğu öğrenildi.