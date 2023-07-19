Bu daha fragmandı asıl film şimdi başlıyor! Uzman isim tarih ve saat vererek uyardı! Sıcaklığı iliklerinize kadar hissedeceksiniz

Yaklaşan sıcak hava dalgasıyla ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Geçtiğimiz hafta Fas üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor ve önümüzdeki günlerde "Çöl sıcakları" adı verilen yeni bir dalganın perşembe günü başlayacağı belirtildi. Türkiye genelinde sıcaklık derecelerinin artacağı ve özellikle saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceği uyarıldı.