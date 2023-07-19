Vav TV İzle
Haberler Yaşam Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM'de feci kaza

Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM'de feci kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı. Aynı araçta bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobilin hız gösterge ibresinin takılı kaldığı görüldü. İşte detaylar...

19.07.2023 08:53 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:07
Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM’de feci kaza

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM’de feci kaza

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere ardından kamyona çarptı.

Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM’de feci kaza

Otomobil bir süre savrulduktan sonra durabildi. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM’de feci kaza

Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişiden sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 7 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk

edildi.

Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM’de feci kaza

HIZ GÖSTERGE İBRESİ TAKILI KALDI

Kazanın ardından adeta hurdaya dönen otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

SON DAKİKA