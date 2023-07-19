Hız gösterge ibresi takılı kaldı! TEM'de feci kaza
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı. Aynı araçta bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobilin hız gösterge ibresinin takılı kaldığı görüldü. İşte detaylar...
19.07.2023 08:53 - Son Güncelleme: 19.07.2023 09:07
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptı.
Kaza, TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere ardından kamyona çarptı.