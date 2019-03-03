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Bu besinler kanseri önlüyor! Reflüyü tedavi ediyor

Yumurta çiçeği ve beyaz patlıcan olarak da bilinen bitkinin mucizevi etkileri duyanları şaşırtıyor. İşte yumurta çiçeği bitkisinin kanserden, reflü tedavisine kadar uzanan o faydaları...

03.03.2019 15:14 - Son Güncelleme: 03.03.2019 15:25
Bu besinler kanseri önlüyor! Reflüyü tedavi ediyor

Ona yumurta çiçeği diyen de var beyaz patlıcan bitkisi de... Adına ne derseniz deyin verdiği şifa ve etki aynı ölçüde… İşte yumurta çiçeği bitkisinin faydaları…

Bu besinler kanseri önlüyor! Reflüyü tedavi ediyor

C vitamini açısından zengindir. Bu sayede kansere yakalanma riskini azaltır. Kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller.

Bu besinler kanseri önlüyor! Reflüyü tedavi ediyor

Yumurta çiçeği bitkisi içeriğinde lif bulundurduğundan şeker hastalığı sorunu için faydalı olacaktır. Glikozun fazla emilmesini kontrol etmektedir.

Bu besinler kanseri önlüyor! Reflüyü tedavi ediyor

Anti bakteriyel özelliktedir. Bireyde oluşan kesik ya da yaraların mikrop kapmasına sebep olacak bakterilerle savaşır.

Bu besinler kanseri önlüyor! Reflüyü tedavi ediyor

Yumurta çiçeği vücudumuzun pH değerinin asidik olmasından korumaktadır. Reflünün tedavisinde bu yüzden etkisi vardır.

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