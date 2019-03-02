Sona yaklaşıyor muyuz? İşte büyük ve küçük kıyamet alametlerinin hepsi

Canlı yaşamının kesin sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. İşte büyük, küçük ve gerçekleşen olmak üzere bilmek istediğiniz kıyamet alametlerinin hepsi...



Hazret-i Mehdi gelecek

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. (Tirmizi)