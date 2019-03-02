Sona yaklaşıyor muyuz? İşte büyük ve küçük kıyamet alametlerinin hepsi
Kıyamet veya mahşer günü canlılar aleminin kaçınılmaz sonu. Kıyamet ile birlikte canlılar alemi önce yok olacak ardından yeniden dirilecek. Kıyamet gelmeden önce ise pek çok alamet ile insanlığa kendini çoktan göstermeye başladı bile. Kimi gerçekleşen kıyamet alametleri bunun bir göstergesi. Peki büyük ve küçük kıyamet alametleri neler? Kıyamet gününde neler olacak?
Canlı yaşamının kesin sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. İşte büyük, küçük ve gerçekleşen olmak üzere bilmek istediğiniz kıyamet alametlerinin hepsi...
Hazret-i Mehdi gelecek
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar. (Tirmizi)
Hazret-i İsa gökten inecek:
Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi. (Nisa 157)
Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158) Elbette o Hazret-i İsa'nın Kıyamete yakın gökten inmesi, Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. (Zuhruf 61, Beydavi)
Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak] İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe) İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır,
Dabbet-ül-arz çıkacak
Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir: Dabbet-ül arz, Musa'nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman'ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. (Tirmizi) O söz başlarına geldiği zaman, (Kıyamet alametleri zuhur edince), onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler. (Neml 82, Tefsir-i Kurtubi)