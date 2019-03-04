Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 812. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenlere görsel şölen sundu.
04.03.2019 11:46
- Son Güncelleme: 04.03.2019 12:27
Fethin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK'ün gösterisi nefesleri kesti.
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