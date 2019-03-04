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Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 812. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK de gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenlere görsel şölen sundu.

04.03.2019 11:46 - Son Güncelleme: 04.03.2019 12:27
Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Fethin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK'ün gösterisi nefesleri kesti.

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Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Konya Ana Jet Üssü'nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağını görebilmek için saatler öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla beklemeye başladı.

Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Saat 17.15 sıralarında aniden sahildeki Antalya Yaşam Parkı semalarına giriş yapan SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu başlattı.

Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

F-16 pilotunun yapığı tehlikeli manevralarını cep telefonuyla saniye saniye kaydeden vatandaşlar, gösteriyi büyük bir beğeniyle izledi.

Antalya'nın fethi törenlerinde SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Yaklaşık yarım saatlik gösterinin ardından F-16 uçağı, Antalya Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı.

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