Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri: