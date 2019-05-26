Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin
Diabetes Mellitus, yani halk arasında bilinen adı ile 'şeker hastalığı' ya da "diyabet" Hipokrat zamanından bu yana bilinen bir hastalıktır. Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen diyabeti (şeker hastalığı) kontrol altında tutmak mümkün.
Tip 2 diyabetinizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinler, diyabetle savaşa karşı en önemli kuralların başında geliyor. Peki diyabete karşı hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi besinler halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabete karşı iyi geliyor? İşte diyabetle savaşan 20 besin...
Çekirdek: Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.