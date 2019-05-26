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Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Diabetes Mellitus, yani halk arasında bilinen adı ile 'şeker hastalığı' ya da "diyabet" Hipokrat zamanından bu yana bilinen bir hastalıktır. Dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen diyabeti (şeker hastalığı) kontrol altında tutmak mümkün.

Tip 2 diyabetinizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinler, diyabetle savaşa karşı en önemli kuralların başında geliyor. Peki diyabete karşı hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi besinler halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabete karşı iyi geliyor? İşte diyabetle savaşan 20 besin...

26.05.2019 07:44 - Son Güncelleme: 26.05.2019 08:14
Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Diyabetin tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Kuruyemişler: Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Çekirdek: Kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği Omega 3 açısından oldukça zengin. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besin kan şekerinizi dengelerken aynı zamanda bir demir deposu. Dengeli tüketildiği takdirde ay çekirdeği de iyi bir seçim ancak kabak çekirdeği özellikle tüketilmesi gereken besinlerden. Yine de porsiyon miktarını ayarlamayı hatırlatmakta fayda var.

Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Balık: En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, Omega 3 deoposu olması bakımından sadece diyabet hastalarının değil herkesin tüketmesi gereken bir gıda.

Bu besinler diyabete geçit vermiyor! İşte diyabetle (şeker hastalığı) savaşan 20 besin

Kırmızı meyveler: Özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposu olan kırmızı meyveler insülin üretmeye yardımcı olurken Tip 1 diyabet hastaları için de kan şekerini dengeleme açısından oldukça önemli.

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