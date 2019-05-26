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Sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor! İşte beyin yakan mantık soruları...

Bulmacalar ve mantık soruları birçoğumuzun güzel vakit geçirmek için öncelikli uğraşlarından bir tanesi. Bazı sorular var ki ilk bakışta çözülüyor fakat bazı mantık soruları var ki işte onları çözmek gerçekten uğraş istiyor! Birbirinden ilginç mantık sorularını sizler için derledik. İşte hem uğraştıracak hem de sizleri çok eğlendirecek birbirinden güzel mantık soruları...

26.05.2019 07:20 - Son Güncelleme: 26.05.2019 07:22
Sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor! İşte beyin yakan mantık soruları...

Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

Sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor! İşte beyin yakan mantık soruları...

Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!

Sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor! İşte beyin yakan mantık soruları...
Sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor! İşte beyin yakan mantık soruları...

BİRİNCİ ÇÖZÜM

4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21Sonuç: 8+11=19+21= 40

Sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor! İşte beyin yakan mantık soruları...

Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?

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