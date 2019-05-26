Günlük burç yorumları – 26 Mayıs 2019 Pazar

YENGEÇ:

Kalbinizi ve sezgilerinizi işinize de aktardığınızda işinizde başarılı olacak o moralle partnerinize de faydalı tutum sergileyip mutluluğu yakalayabileceksiniz. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Değişik fırsatlardan yararlanmanız ve pirim yapmanız için, uygun bir gün. Karşılıklı yaşadığınız duygusal ilişkilerinizde, yoğun bir tempo var. Planlarınızı yaşama geçirmelisiniz.