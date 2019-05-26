Günlük burç yorumları – 26 Mayıs 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Mayıs Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yaşamınız da iş ya da hobinizi işe çevirme odaklı olacak. Almak istediğiniz radikal kararlara cesaret etmek için uygun bir gün ancak iyi bir planlama ile. Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermekten vazgeçin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlara değişik paylaşımlar içinde olacaksınız. Bugün manevi duygularınızın ön planda olacağı mistik çalışmalar içinde olabilirsiniz.. Ruhsal yönünüz güçleniyor.
BOĞA:
Hayatınızı düzenlemek açısından gerekli bileşenlere sahip olduğunuzun farkına varacaksınız. Özellikle farkındalık odaklı bir gün olacak sizin için. İdeallerinizin sınırı yok. Bugün sosyal ve zihinsel aktivitelerinizi olumlu bir şekilde birleştirme yeteneğiniz var. Yaşantınıza daha fazla aksiyon kazandırmak istiyorsunuz. Gücünüzün sizi doğru yerlere götüreceğinden emin olabilirsiniz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda fikirlerinizle dikkat çekmeyi başaracaksınız.
İKİZLER:
Kendinizi ifade edeceğim derken uç noktalarda sinirlenebilir, olayları olduğundan daha dramatize edebilir ya da büyütebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Ortak iş yaptığınız kişilerin geleneksel tavırları, tarzınıza uygun gibi görülebilir. Fakat, iş yaşantınızda sinirli ve kendi kurallarınızın uygulanmasından hoşlandığınız bir gün. Eleştirici ve mükemmel davranışlarınızın altında, kendi gücünüzün ispatı yatıyor. Bugün, zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu, sizde olumsuzluk yaratabilir.
YENGEÇ:
Kalbinizi ve sezgilerinizi işinize de aktardığınızda işinizde başarılı olacak o moralle partnerinize de faydalı tutum sergileyip mutluluğu yakalayabileceksiniz. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Değişik fırsatlardan yararlanmanız ve pirim yapmanız için, uygun bir gün. Karşılıklı yaşadığınız duygusal ilişkilerinizde, yoğun bir tempo var. Planlarınızı yaşama geçirmelisiniz.
ASLAN:
Güzelliğinizle ön plana çıkarak karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz. Bekar Aslan'lar karşı cinsin markajına girerek şaşırabilir ve özgüveniniz oldukça artabilir. Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemediğiniz için, olaylar hakkında yorum yapmaktan çekiniyorsunuz. Bugün, düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçmelisiniz. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz ilgiyi, göreceksiniz.