Bu besinler beyin gelişimini destekliyor! İşte iyi gelen o besinlerin listesi...
Sağlık bir beyin için sağlıklı beslenmenin son derece önemli olduğu birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Fiziksel gelişimde olduğu gibi zihinsel gelişim için de bir çok besin tüketilmesi son derece önemlidir. Uzmanların hazırladığı listelerde yer alan ürünler beyine son derece iyi geliyor. Peki, beyin gelişimi için hangi gıdalar tüketilmelidir? İşte beyne iyi gelen besinler listesi...
YAĞLI BALIK
Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.
CEVİZ
Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde 2-3 ceviz tüketimini öneriyor.