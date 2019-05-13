Okullar erken mi kapanıyor? Karne ne zaman alınacak, yaz tatili ne zaman? İşte MEB açıklaması...
Mayıs ayının ortalarına gelmemizle birlikte milyonlarca öğrenci 2018-2019 yaz tatili için geri sayıma başladı. Şimdi birçok öğrenci ve veli Ramazan Bayramı nedeniyle "Okullar erken mi kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 yılında karne ne zaman alınacak, yaz tatili ne zaman? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklaması...
Milyonlarca öğrenci mayıs ayının gelmesinin ardından okulların kapanacağı tarihi merak etmeye başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamayı araştırıyor. Peki, karne ne zaman alınacak, yaz tatili ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması...
OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Merakla araştırılan bu soru hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'da sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak.
Yukarıda belirttiğimiz gibi okulların erken kapanmsı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
01 Ocak Salı Yılbaşı
23 Nisan Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos Cuma Zafer Bayramı
29 Ekim Salı Cumhuriyet Bayramı