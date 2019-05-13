Okullar erken mi kapanıyor? Karne ne zaman alınacak, yaz tatili ne zaman? İşte MEB açıklaması...

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Merakla araştırılan bu soru hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'da sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi okulların erken kapanmsı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.