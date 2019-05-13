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Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için kan donduran deprem kehanetleri! İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak!? Türkiye'de korkutan deprem tahmini

Son zamanlarda artan deprem haberleriyle tedirgin olan vatandaşlar dünya tarihinde birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın Türkiye kehanetlerini araştırmaya başladı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. İstanbul'da deprem olacak mı? Türkiye için deprem tahminleri neler? İstanbul'da deprem olursa en tehlikeli yer neresi? İşte Baba Vanga ve pek çok ünlü kahinin Türkiye ve dünya için kan donduran kehanetleri...

13.05.2019 19:36 - Son Güncelleme: 13.05.2019 19:46
Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için kan donduran deprem kehanetleri! İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak!? Türkiye'de korkutan deprem tahmini

Bu sabah Muğla ve Marmaris'te art arda meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti. Gelen her deprem haberiyle tedirgin olan vatandaşlar kendi ölümü dahil tarihe damga vuran birçok olayı bilen Baba Vanga ve pek çok kahinin Türkiye ve dünya için kan donduran kehanetleri...

Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için kan donduran deprem kehanetleri! İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak!? Türkiye'de korkutan deprem tahmini

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.

Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için kan donduran deprem kehanetleri! İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak!? Türkiye'de korkutan deprem tahmini

Bulgar Kahin Baba Vanga, dünyada büyük bir deprem beklendiğini iddia eden kahinlerden biri.

Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için kan donduran deprem kehanetleri! İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak!? Türkiye'de korkutan deprem tahmini

NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR

Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.

Baba Vanga'nın Türkiye ve dünya için kan donduran deprem kehanetleri! İstanbul'da büyük deprem ne zaman olacak!? Türkiye'de korkutan deprem tahmini

Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.

GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK

Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

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