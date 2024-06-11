Bodrum'da fahiş fiyatların dibine vurdular! Özel plaj 3 bin TL, lahmacun 1000 TL | Tatile çıkmak cep yakıyor!

Özel plajlara giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 100 ile 1000 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 450 ile 1000 TL arasında değişiyor.

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonun başlamasıyla özel plaj işletmeleri de kapılarını açtı.

Yarımada genelinde belediye plajları halka ücretsiz hizmet verirken, özel plaj işletmelerinde ise giriş fiyatları 500 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Arz-talep dengesine göre işletmeler tercih edilirken, işletmedeki loca fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Öte yandan, özel plaj işletmelerinde satılan 1 hamburgerin fiyatı 450 TL ile 1000 TL, lahmacunun fiyatı ise 100 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.