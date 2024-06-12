145 ülke arasında Türkiye zirveye jet gibi uçtu: Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi çıktı!

ABD merkezli ve her yıl dünya genelindeki orduların hava kuvvetlerini değerlendiren prestijli Global Firepower sitesi, 2024 yılı hava kuvvetleri sıralamasını açıkladı. Bu yılki rapora göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri, yoğun modernizasyon çabaları ve stratejik kapasitesini artırma yönündeki adımlarıyla gözle görülür bir ilerleme kaydetti. Türkiye, geçtiğimiz yıla göre iki basamak yükselerek uluslararası alanda dikkat çekmeyi başardı. Bu başarı, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğe yönelik hamlelerinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.