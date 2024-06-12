145 ülke arasında Türkiye zirveye jet gibi uçtu: Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi çıktı!

ABD merkezli ve her yıl dünya genelindeki orduların hava kuvvetlerini değerlendiren prestijli Global Firepower sitesi, 2024 yılı hava kuvvetleri sıralamasını açıkladı. Bu yılki rapora göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri, yoğun modernizasyon çabaları ve stratejik kapasitesini artırma yönündeki adımlarıyla gözle görülür bir ilerleme kaydetti. Türkiye, geçtiğimiz yıla göre iki basamak yükselerek uluslararası alanda dikkat çekmeyi başardı. Bu başarı, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğe yönelik hamlelerinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.
Yeni yılın başında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonucunda, dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu güncellendi. Her ulusal gücün toplam hava hizmeti kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan bu liste, dünya genelindeki hava kuvvetleri güç dengesini yeniden şekillendirdi. Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla hava filosu askeri gücü konumu da bu yeni sıralamayla birlikte belirlenmiş oldu. Biz haberimizde ilk 100'e yer verdik. İşte detaylar...
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan