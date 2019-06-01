Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

ADIM ATACAK YER KALMADI

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Uçaklar ardı ardına indi, otobüsler otogarda yer bulamadı.