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Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

9 günlük bayram tatili için binlerce vatandaş yollara düştü. Gözde tatil mekanı Bodrum'da adım atacak yer kalmadı. Bodrum'daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.

01.06.2019 14:03 - Son Güncelleme: 01.06.2019 14:03
Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı.

Bodrum'da bayram tatili öncesi adım atacak yer kalmadı

Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

Farklı kentlerden gelen tatilciler 9 günlük bayram tatilinin tadını doyasıya çıkarmak için mesai biter bitmez yola çıktılar. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi.

Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inerken, otogara ise yolcu otobüsleri çifter çifter girmeye başladı.

Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

ADIM ATACAK YER KALMADI

En çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Uçaklar ardı ardına indi, otobüsler otogarda yer bulamadı.

Bodrum'da bayram tatili nedeniyle adım atacak yer kalmadı!

Bayram tatili boyunca Bodrum'a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Milas - Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum'a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı.

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