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Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan ayının sonlarına gelindi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı Şerif'i bir daha yaşamanın şükrü içinde olan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılamaya hazırlanıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak?

01.06.2019 13:53 - Son Güncelleme: 01.06.2019 13:53
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına gelindi. İslam alemi, oruç ibadeti ile geçirilen Ramazan ayına veda edecek olmanın üzüntüsünü yaşarken, bir yandan Ramazan Bayramı'nı eda edecek olmanın sevinci içinde. Diyanet'in takvimine göre, bayramın hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman biiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Mayıs'ta başlayan Ramazan ayı, arefe günü olan 3 Haziran Pazartesi günü tutulacak oruçla son bulacak.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk arasında şeker bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı'nın başlangıcı bu sene 4 Haziran olacak. Bayram üç gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

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