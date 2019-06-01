Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına gelindi. İslam alemi, oruç ibadeti ile geçirilen Ramazan ayına veda edecek olmanın üzüntüsünü yaşarken, bir yandan Ramazan Bayramı'nı eda edecek olmanın sevinci içinde. Diyanet'in takvimine göre, bayramın hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman biiyor? Arefe günü ne zaman? 2019 Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...