9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a yerli turist akın etti. İlçenin güvenliği için havadan karadan kontrol edilmeye başlandı. Bodrum’daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.
Bodrum'da bayram tatili öncesi adım atacak yer kalmadı01.06.2019 13:54
- Bodrum'da bayram tatili öncesi adım atacak yer kalmadı
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