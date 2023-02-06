Bir Türkiye gerçeği: Deprem! Kahramanmaraş depremi ve Türkiye dünyada yaşanan en büyük ve en yıkıcı depremler...

24 MAYIS 1719 DEPREMİ

İstanbul ve çevresinde meydana gelen deprem büyük hasarlara yol açmıştır. İstanbul ve çevresi büyük zarar görmüştür. Çok sayıda binanın yıkılmasının yanında Mihrimah Sultan Camii'nin ve birçok medresenin kubbelerinde çökmeler meydana gelmiştir. Camiler ve hamamlar yıkılmış, Yedikule ile Ahırkapı arasındaki sur ve burçlarda da hasarlar meydana gelmiştir. Bu depremin büyük hasarlara yol açtığı yerlerden biri de İzmit'tir