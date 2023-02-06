Bir Türkiye gerçeği: Deprem! Kahramanmaraş depremi ve Türkiye dünyada yaşanan en büyük ve en yıkıcı depremler...
Türkiye sabaha depremle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4'lük deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş'taki depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de pek çok bina yıkıldı. Daha önce Gölcük, Van depremleri gibi acı tecrübeler ile acı yaşayan Türkiye çok can kaybetti. Bizde deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşmek adına Türkiye'nin ve dünyanın en büyük depremlerini derledik. İşte Türkiye'de ve dünyada yaşanan en büyük depremler.
1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ
Osmanlı döneminde ilk büyük deprem Marmara Denizi'nde Adalar yakınlarında 10 Eylül 1509 yılında meydana gelmiştir. Depremin büyüklüğü ve meydana getirdiği ağır hasar sebebiyle halk arasında Kıyamet-i Suğra (Küçük Kıyamet) olarak adlandırılmıştır.
İstanbul ve civar şehirlerin 40 gün boyunca sallandığı edinilen bilgiler arasındadır. Halk kapalı mekanları terk edip günlerce bağ, bahçe ve sokak gibi açık yerlerde konaklamıştır.
Depremde 160.000 nüfusa ve 35.000 yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da aralarında Osmanlı hanedanından kişilerin de bulunduğu 130.000 kişi ölmüş 1070 ev tamamen yıkılmıştır.
24 MAYIS 1719 DEPREMİ
İstanbul ve çevresinde meydana gelen deprem büyük hasarlara yol açmıştır. İstanbul ve çevresi büyük zarar görmüştür. Çok sayıda binanın yıkılmasının yanında Mihrimah Sultan Camii'nin ve birçok medresenin kubbelerinde çökmeler meydana gelmiştir. Camiler ve hamamlar yıkılmış, Yedikule ile Ahırkapı arasındaki sur ve burçlarda da hasarlar meydana gelmiştir. Bu depremin büyük hasarlara yol açtığı yerlerden biri de İzmit'tir