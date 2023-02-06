İstanbul ve Kahramanmaraş deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı! Deprem çantasında neler olmalı? Deprem anında ne yapmalı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Depreme hazırlıksız yakalanmamak adına deprem çantasının hazır olması gerektiği bir kez daha önem kazandı. Deprem çantası hazırlamayı erteleyenler, arama motorlarına yöneldi ve detayları araştırmaya başladı.