İstanbul ve Kahramanmaraş deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı! Deprem çantasında neler olmalı? Deprem anında ne yapmalı?
Türkiye güne, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4'lük depremle uyandı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Kahramanmaraş depremiyle birlikte, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırladık. Türkiye'nin birçok bölgesinde hissedilen depremin ardından "deprem çantası" hazırlamak ve deprem anında, sonrasında ne yapacaklarını merak eden vatandaşlar harıl harıl araştırmalara başladı. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde nelr olmalı? Deprem anında yapılacaklar nelerdir? İşte tüm merak edilenler.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Depreme hazırlıksız yakalanmamak adına deprem çantasının hazır olması gerektiği bir kez daha önem kazandı. Deprem çantası hazırlamayı erteleyenler, arama motorlarına yöneldi ve detayları araştırmaya başladı.
'ARAMA YAPMAYIN'
AFAD resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada arama yapmak yerine, internet tabanlı iletişim uygulamalarının kullanılması gerektiğini belirtti.
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.
7.4'lük deprem ve sonrasın yaşanan artçılar sonrasında deprem anından ve sonrasında yapılması gerekenler merak ediliyor.