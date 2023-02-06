17 Ağustos 1999'da Gölcük'teydi! Amerikan savaş gemisi HAARP Kahramanmaraş depreminde! Deprem makinesi HAARP'tan yapay deprem! K.Maraş, Hatay...

HAARP 17 AĞUSTOS 1999'DA GÖLCÜK'TEYDİ!

Melih Gökçek'in daha önce yaptığı bir röpörtaj'da şu ifadeleri kullanılır.

"İnanarak bunu söylüyorum. İstanbul'da olabilecek bir deprem, özellikle belli bir takım ülkelerin yapmış olduğu çalışmalar var. Deprem makinaları var, Tesla diyorlar. Fay hattında biriken enerjinin tetiklenmesi. Bir gaz birikmesi var, olabilir. Ama var olsa dahi bunun tetiklenmesi söz konusu. Bunun en güzel örneği Gölcük depremi. Gölcük'teki olay şu: ABD'de bir fay hattı var, bu fay hattı tıpkı Türkiye'dekine benziyor. İsrail ile ABD bu fay hattında bu denemeyi yapmak istiyorlar. O kadar birbirine benziyor ki, San Antonio'daki fay hattını tetikleyip deney yapmak istiyorlar. Gölcük'teki de aynı olunca hafif hafif deneyecekler, güya gazı alacaklar. Ama teknik olarak beceremedikleri için o tetikleme büyük depremi meydana getiriyor. İstanbul'da da deprem olursa delili bu toptur. Böyle bir top çıktığı anda kendiliğinden olduğunu iddia edemezsiniz. Türkiye, darbe girişimini atlattı. Türkiye artık darbe ile yok edilemez. Yeni metodları var. 14 Ağustos'ta deprem olsaydı, FETÖ ben demedim mi diyecekti. Aynı avaneleri okuyor, patlatırsa FETÖ'nün dediği oldu diyecekler. Bu uluslararası güçlerin oyunu. Marmara'da yabancı sismik araştırma gemisi, ABD'lilerin, İsraillilerin gemileri dolaşmasın."