17 Ağustos 1999'da Gölcük'teydi! Amerikan savaş gemisi HAARP Kahramanmaraş depreminde! Deprem makinesi HAARP'tan yapay deprem! K.Maraş, Hatay...
Amerikan savaş gemisi HAARP hakkında detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen Türkiye'nin yüreğini yakan 7.4'lük deprem sonrası sosyal medyada sosyal medyada ortaya çıkan iddialar büyük endişe yarattı. Özelikle Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün katıldığı bir yayında 'Bu bölgede aktif bir fay yok' açıklaması sonrası pek çok komplo teorisi yeniden su yüzüne çıktı. Peki, HAARP teknolojisi ile yapay deprem yapılabilir mi? İşte detaylar...
Amerikan savaş gemisi HAARP yeniden ortaya çıktı! Depremlere neden olduğu iddiaları yıllardır ortaya atılan HAARP projesi trendlerin üst sıralarında yer alıyor.
Kağıthane odaklı olan M3,1'lik deprem irkitilmiş bir depremciktir. Depremcikte P, S, L, R dalgaları çıkmış, gökyüzü kızıllaşmış, yerden kaya çatırdamalari işitilmiş, sarsıntı 200 km öteden duyulmuştur. Ardından büyük bir deprem beklenmemektedir. Tedirgin olma İstanbul.
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ÖNCE İSTANBUL'DA 3.1'LİK DEPREM
İstanbul Kağıthane'deki saat 03.15'te 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Deprem Uzmanı Okan Tüysüz 'Bu bölgede aktif fay yok, o nedenle çok büyük bir ihtimalle bu depremin yeri biraz yanlış verildi gibi geliyor bana. Ya da bir patlamayla ilişkili olabilir. Bu depremin fay çözümü dediğimiz bir parametresi var, bu parametre zaman içerisinde belli olacak bir şey. Bu belli olunca nasıl bir kaynaktan geldiğini söylemek mümkün.' açıklamasında bulundu.
HAARP 17 AĞUSTOS 1999'DA GÖLCÜK'TEYDİ!
Melih Gökçek'in daha önce yaptığı bir röpörtaj'da şu ifadeleri kullanılır.
"İnanarak bunu söylüyorum. İstanbul'da olabilecek bir deprem, özellikle belli bir takım ülkelerin yapmış olduğu çalışmalar var. Deprem makinaları var, Tesla diyorlar. Fay hattında biriken enerjinin tetiklenmesi. Bir gaz birikmesi var, olabilir. Ama var olsa dahi bunun tetiklenmesi söz konusu. Bunun en güzel örneği Gölcük depremi. Gölcük'teki olay şu: ABD'de bir fay hattı var, bu fay hattı tıpkı Türkiye'dekine benziyor. İsrail ile ABD bu fay hattında bu denemeyi yapmak istiyorlar. O kadar birbirine benziyor ki, San Antonio'daki fay hattını tetikleyip deney yapmak istiyorlar. Gölcük'teki de aynı olunca hafif hafif deneyecekler, güya gazı alacaklar. Ama teknik olarak beceremedikleri için o tetikleme büyük depremi meydana getiriyor. İstanbul'da da deprem olursa delili bu toptur. Böyle bir top çıktığı anda kendiliğinden olduğunu iddia edemezsiniz. Türkiye, darbe girişimini atlattı. Türkiye artık darbe ile yok edilemez. Yeni metodları var. 14 Ağustos'ta deprem olsaydı, FETÖ ben demedim mi diyecekti. Aynı avaneleri okuyor, patlatırsa FETÖ'nün dediği oldu diyecekler. Bu uluslararası güçlerin oyunu. Marmara'da yabancı sismik araştırma gemisi, ABD'lilerin, İsraillilerin gemileri dolaşmasın."