Bir başıboş köpek saldırısı daha! Ankara Altındağ'da parkta yürüyen adam köpeklerin saldırısına uğradı

Başıboş köpek sorunu yüzünden vatandaşlar sokağa çıkmaya korkar oldu. Meclis başıboş köpek sorununu çözmeye çalışırken her gün yeni bir saldırı haberi de gelmeye de devam ediyor. Bu kez Ankara'da parkta yürüyen bir vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşadığı olayı anlatan vatandaş "Bu yol da çocuğun okul güzergahı. Benimki gibi çocuklar her gün okula gidiyor, onlar da korkuyor. Buna artık bir çözüm bulunsun. Köpekler buradan kaldırılsın" diye konuştu.