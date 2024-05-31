Bir başıboş köpek saldırısı daha! Ankara Altındağ'da parkta yürüyen adam köpeklerin saldırısına uğradı

Başıboş köpek sorunu yüzünden vatandaşlar sokağa çıkmaya korkar oldu. Meclis başıboş köpek sorununu çözmeye çalışırken her gün yeni bir saldırı haberi de gelmeye de devam ediyor. Bu kez Ankara'da parkta yürüyen bir vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşadığı olayı anlatan vatandaş "Bu yol da çocuğun okul güzergahı. Benimki gibi çocuklar her gün okula gidiyor, onlar da korkuyor. Buna artık bir çözüm bulunsun. Köpekler buradan kaldırılsın" diye konuştu.
Başıboş köpek sorunu Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelmeye başladı. Hemen hemen her gün yeni bir köpek saldırısı haberi ile karşılaşıyoruz. Konuyla ilgili harekete geçen AK Parti, başıboş köpek sorunu hakkındaki düzenlemeyi Meclis'e sundu. Gözler Meclis'in kararındayken bugünkü köpek saldırısı haberi Ankara Altındağ'dan geldi.
Altındağ'da parkta yürüyen bir vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Başıboş gezen köpekler nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.
Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi'nde Vural Kedici adlı vatandaş, Ali Ersoy Parkı'nda yürüdüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerin üzerine atlamasıyla ayağı kayarak düşen Kedici, yerlerde yuvarlandı. Vural Kedici, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parktan geçiyordum ve telefona bakarken köpekler saldırdı. Bir tanesi geldi tam ısıracaktı düştüm, ayağım kaydı. Kulübeye doğru gittim ve onlar da benden uzaklaştı. Bu mahallede şikayetler devamlı var. Altındağ Belediyesinden köpeklerin bu mahalleden kaldırılmasını istiyoruz. Bunlardan herkes şikayetçi" ifadesini kullandı.