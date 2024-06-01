Türkiye 1.069 puanla 3 ülkeye fark attı: Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı!

ABD merkezli Global Firepower internet sitesi, her yıl dünya genelindeki orduların hava kuvvetlerini analiz edip sıralayan, heyecanla beklenen "hava kuvvetleri sıralaması" raporunu 2024 yılı için yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri, stratejik yeteneklerini artırma ve yoğun modernizasyon çalışmalarının da katkısıyla bu yıl gözle görülür bir yükseliş kaydetti ve iki sıra birden tırmanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. 2024 yılı Global Firepower raporuna göre, Türkiye'nin hava kuvvetleri büyük bir sıçrama yaparak, stratejik yeteneklerinin artışı ve kapsamlı modernizasyon çalışmaları sayesinde önemli bir ilerleme kaydetti.