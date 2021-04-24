Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü
İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın, önce sohbet ettiği ardından tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü. Baygınlık geçiren adam, kadının elinden çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine gelen motosikletli sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
24.04.2021 10:41
- Son Güncelleme: 24.04.2021 10:42
Dolapdere Irmak Caddesi'nin ortasındaki çimenlik alanda oturup, sohbet eden kimlikleri belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönen tartışmada ikilinin yanında bulunan ağacın çevresinde koruma amaçlı bulunan tahta çitten söktüğü çivili sopayı alan adam, kadına vurdu.