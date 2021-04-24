RAMAZAN İMSAKİYE
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Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın, önce sohbet ettiği ardından tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü. Baygınlık geçiren adam, kadının elinden çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine gelen motosikletli sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

24.04.2021 10:41 - Son Güncelleme: 24.04.2021 10:42
Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü

Dolapdere Irmak Caddesi'nin ortasındaki çimenlik alanda oturup, sohbet eden kimlikleri belirsiz kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönen tartışmada ikilinin yanında bulunan ağacın çevresinde koruma amaçlı bulunan tahta çitten söktüğü çivili sopayı alan adam, kadına vurdu.

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Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü

Sopayı adamın elinden alan kadın bu kez vurmaya başladı. Peş peşe aldığı sopa darbelerinden kaçamayan adam, son darbeyle yere yığılıp baygınlık geçirdi.

Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü

Olayı görüp koşan çevredekiler adamı kadının elinden kurtardı. Ardından da adamı su içererek, ayıltmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen motosikletli sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü


Kavgayı ayırmaya çalışanlardan biri, "Biz taksiyle geçerken olayı gördük, ikisi beraber oturuyorlardı, birden kavga başladı, birbirlerine vurmaya başladılar.

Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı kişiyi çivili sopayla dövdü

Önce erkek kadına çivili sopayla vurdu, sonra kadın hemen sopayı alıp ona vurmaya başladı. Çivili sopayla bayağı vurdu adama, adam tepki veremedi.