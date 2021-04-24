Teröristlerden temizlenen Gabar ve Cudi Dağı fotoğrafçıların gözde mekanı oldu

Bu yaptığımız çalışmalarla insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Bizde bu konuda katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bir fotoğraf, bir video ölümsüz bir eserdir. Onun için fotoğraf her zaman benim önceliğimdir" dedi.