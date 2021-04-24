İndirim furyası raflarda görücüye çıkıyor! A101 24 Nisan aktüel kataloğuyla neredeyse yüzde 53'e varan ucuzluk!

A101 24 Nisan aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi ve fiyatları, marketlere gelen fırsatları merak edenler tarafından araştırılıyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Findux Fındık Ezmesi, Rulokat Rulo Gofret Fındık Kremalı, Burch Gevrek Çilekli, Frema Kakaolu Fındık Kreması, Marmarabirlik Siyah Zeytin, Çerezya Kabuklu Fıstık, Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Tukaş Ketçap Tatlı, Toz Tatlı Sakızlı Muhallebi ve Torku Süt Yarım Yağlı ürünleri var. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerde Dardanel Ton Balığı ve Torku Dana Sucuk ürünlerinde yüzde 53'e varan indirim tercih edileceğe benziyor.

24.04.2021 09:59 - Son Güncelleme: 24.04.2021 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





