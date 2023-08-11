Beş kuruş vermeden, sermayesiz paraya para demiyor! Ormandan topladıklarını 3000 TL'ye satıyor!

Doğanın büyülü armağanlarından biri olan kuzugöbeği mantarı, hem taze hem de kurutulmuş formuyla yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Antalya'nın gözde ilçesi Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama sezonu, vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağına dönüşüyor. Bu nadide mantarın değerini korumak ve sürdürülebilir bir şekilde toplamak ise büyük bir önem taşıyor. İşte, Akseki'nin doğal güzelliklerinden biri olan kuzugöbeği mantarının hikayesi ve toplama süreçlerinin ayrıntıları...
Akseki'nin kuzugöbeği mantarı, hem doğanın hediyesi hem de vatandaşların geçim kaynağı olma özelliğiyle öne çıkıyor. Doğanın kırılgan dengesini gözeterek sürdürülebilir bir şekilde toplanan bu nadir mantar, sofralara sunduğu lezzetle de damakları şenlendiriyor.
Değerli Bir Gelir Kaynağı: Kuzugöbeği Mantarının Fiyatları
Akseki'de doğadan toplanan kuzugöbeği mantarları, sadece sofralara lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşların gelir kaynağı oluyor.
Mantarın taze hali kilosu başına 300 TL'ye kadar alıcı bulurken, kurutulmuş formu kilosu başına 2 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlar, mantarın nadir bulunmasının ve lezzetinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.