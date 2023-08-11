Beş kuruş vermeden, sermayesiz paraya para demiyor! Ormandan topladıklarını 3000 TL'ye satıyor!

Doğanın büyülü armağanlarından biri olan kuzugöbeği mantarı, hem taze hem de kurutulmuş formuyla yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Antalya'nın gözde ilçesi Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama sezonu, vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağına dönüşüyor. Bu nadide mantarın değerini korumak ve sürdürülebilir bir şekilde toplamak ise büyük bir önem taşıyor. İşte, Akseki'nin doğal güzelliklerinden biri olan kuzugöbeği mantarının hikayesi ve toplama süreçlerinin ayrıntıları...