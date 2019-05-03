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Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

03.05.2019 11:26 - Son Güncelleme: 03.05.2019 11:47
Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, bugün yapılacak.

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Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 09.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi'nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur'an-ı Kerim okunmaya devam edilecek.

Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.

Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

Kentin yeni sembollerinden biri haline geldi

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri oldu.

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen cami, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.

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