Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

Kentin yeni sembollerinden biri haline geldi

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri oldu.

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen cami, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.