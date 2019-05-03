Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün
63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.
03.05.2019 11:26
- Son Güncelleme: 03.05.2019 11:47
Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, bugün yapılacak.
Kentin yeni sembollerinden biri haline geldi
Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri oldu.
Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen cami, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.
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