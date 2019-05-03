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iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Günlük hayatımızda aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Pantolanlar, ayakkabılar, cep telefonları ve nicesinin bilmediğimiz detayları. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

03.05.2019 11:09 - Son Güncelleme: 03.05.2019 11:22
iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...

iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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