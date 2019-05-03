iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?

Günlük hayatımızda aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Pantolanlar, ayakkabılar, cep telefonları ve nicesinin bilmediğimiz detayları. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

03.05.2019 11:09 - Son Güncelleme: 03.05.2019 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





