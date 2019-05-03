iPhone'larda kamera yanındaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz?
Günlük hayatımızda aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Pantolanlar, ayakkabılar, cep telefonları ve nicesinin bilmediğimiz detayları. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...
03.05.2019 11:09
- Son Güncelleme: 03.05.2019 11:22
Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...
Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.
Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.
Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.
Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?