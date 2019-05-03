Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Karaköy Boaçası tarifini sizler için derledik. Bu tarif ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.

İstanbul halkının sevdiği tatlardan biri olan Karaköy Boaçası, 18. Yüzyıldan günümüze kadar gelmiş olup burada yapılıyor olması sebebi ile Karaköy'ün adıyla da özdeşleşmiş bir lezzettir.