Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?
Sabah kahvaltılarının ya da çay saatlerinin yanında vazgeçilmez lezzet olan poğaça, sıcak ve yumuşacık olduğunda daha da güzel lezzet verir. Değişik bir poğaça çeşidi olan Karaköy Boaçası'nın tatlı bir lezzeti vardır.
03.05.2019 15:06
- Son Güncelleme: 03.05.2019 15:06
Karaköy Boaçası pişirerek yumuşacık, puf puf poğaçalar yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlanan Karaköy Boaçası tarifini sizler için derledik. Bu tarif ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.
Sabah kahvaltılarının ya da çay saatlerinin yanında vazgeçilmez lezzet olan poğaça, sıcak ve yumuşacık olduğunda daha da güzel lezzet verir. Değişik bir poğaça çeşidi olan Karaköy Boaçası'nın tatlı bir lezzeti vardır.
Karaköy Boaçası tarifini sizler için derledik. Bu tarif ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.
İstanbul halkının sevdiği tatlardan biri olan Karaköy Boaçası, 18. Yüzyıldan günümüze kadar gelmiş olup burada yapılıyor olması sebebi ile Karaköy'ün adıyla da özdeşleşmiş bir lezzettir.
Bu boaçayı günümüzde Karaköy'ün eski dükkanlarında (eskiden gelen ata yadigarı tariflerine uygun şekilde pişirilmiş halleri ile) tatma şansımız vardır.
Malzemeler:
-250 gram yumuşak tereyağı
-2 çorba kaşığı sıvı yap
-1 çorba kaşığı dolusu toz şeker