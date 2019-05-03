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Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarının ya da çay saatlerinin yanında vazgeçilmez lezzet olan poğaça, sıcak ve yumuşacık olduğunda daha da güzel lezzet verir. Değişik bir poğaça çeşidi olan Karaköy Boaçası'nın tatlı bir lezzeti vardır.

03.05.2019 15:06 - Son Güncelleme: 03.05.2019 15:06
Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Karaköy Boaçası pişirerek yumuşacık, puf puf poğaçalar yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlanan Karaköy Boaçası tarifini sizler için derledik. Bu tarif ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.

Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarının ya da çay saatlerinin yanında vazgeçilmez lezzet olan poğaça, sıcak ve yumuşacık olduğunda daha da güzel lezzet verir. Değişik bir poğaça çeşidi olan Karaköy Boaçası'nın tatlı bir lezzeti vardır.

Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Karaköy Boaçası tarifini sizler için derledik. Bu tarif ile sevdiklerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz.
İstanbul halkının sevdiği tatlardan biri olan Karaköy Boaçası, 18. Yüzyıldan günümüze kadar gelmiş olup burada yapılıyor olması sebebi ile Karaköy'ün adıyla da özdeşleşmiş bir lezzettir.

Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Bu boaçayı günümüzde Karaköy'ün eski dükkanlarında (eskiden gelen ata yadigarı tariflerine uygun şekilde pişirilmiş halleri ile) tatma şansımız vardır.

Yumuşacık Karaköy Boaçası nasıl yapılır?

Malzemeler:
-250 gram yumuşak tereyağı
-2 çorba kaşığı sıvı yap
-1 çorba kaşığı dolusu toz şeker

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