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Beklenen an geldi! Türkiye'nin en büyüğü 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün

03.05.2019 11:45

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.


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