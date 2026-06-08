Bazı zenginler neden uyuşturucu kullanır?

ZENGİNLİK BAĞIMLILIĞA KARŞI KALKAN DEĞİL

Uyuşturucu kullanımı sadece zenginlerin ya da ünlülerin sorunu değil. vfmc.net'in yazısına göre madde bağımlılığı her gelir grubunda görülebiliyor ve bazı araştırmalar, düşük gelir grubundaki bireylerin madde kullanımına bağlı sorunları daha sık bildirdiğini gösteriyor.

ANCAK ZENGİNLİK, BAĞIMLILIĞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİYOR.

Para doğrudan bağımlılık nedeni olmayabilir. Fakat maddeye ulaşmayı kolaylaştırıyor, sorunun daha uzun süre saklanmasına imkan tanıyor ve bazı sosyal çevrelerde kullanımı daha normal hale getirebiliyor.