Bazı zenginler neden uyuşturucu kullanır?
Türkiye'de tanınmış isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması ve Adli Tıp raporları, varlık ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı. Ünlü ve yüksek gelir grubundaki kişilerin madde kullanımının bilinen sebepleri neler?
Giriş Tarihi:
EN KRİTİK FARK: ULAŞMAK DAHA KOLAY, SAKLAMAK DAHA MÜMKÜN
Değerlendirmede vfmc.net'in aktardığına göre baskı, bazı kişilerde uyuşturucuyu bir kaçış aracı haline getirebiliyor.
Kısa süreli rahatlama hissi, zamanla daha büyük bir soruna dönüşebiliyor. Kişi stresten kaçmak isterken, bu kez bağımlılığın baskısıyla karşı karşıya kalabiliyor.
Zenginler arasında uyuşturucu kullanımını artıran başlıca nedenler:
|Etken
|Riski nasıl artırıyor?
|Kolay erişim
|Maddi imkanlar pahalı maddelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.
|Kapalı sosyal çevreler
|Kullanım daha az görünür hale geliyor.
|Sosyal kabul
|Bazı gruplarda madde kullanımı normalleşebiliyor.
|Stres ve beklenti
|Başarı ve imaj baskısı kaçış arayışını artırabiliyor.
|Gizlilik imkanı
|Sorun daha uzun süre saklanabiliyor.
|Kendini tedavi etme
|Kaygı ve depresyon gibi sorunlarda madde geçici rahatlama aracı görülebiliyor.