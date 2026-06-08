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Bazı zenginler neden uyuşturucu kullanır?

Türkiye'de tanınmış isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması ve Adli Tıp raporları, varlık ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı. Ünlü ve yüksek gelir grubundaki kişilerin madde kullanımının bilinen sebepleri neler?

Giriş Tarihi:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Zenginlik bağımlılık riskini artırıyor mu?

Türkiye'de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, zenginlik, şöhret ve uyuşturucu kullanımı arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. 20 şüpheliden alınan kan, saç ve idrar örnekleri sonrası aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişide kokain maddesi tespit edildiği aktarıldı.

Daha önce de benzer operasyonlarla gündeme gelen bu tablo, yalnızca Türkiye'ye özgü değil. Dünyada da çok sayıda ünlü ve varlıklı ismin uyuşturucu kullanımıyla anılması, aynı soruyu yeniden sorduruyor: Para ve ün bağımlılık riskini büyütüyor mu?

Zenginlik bağımlılığa karşı kalkan değil: Madde kullanımının gelir grubuyla ilişkisi

ZENGİNLİK BAĞIMLILIĞA KARŞI KALKAN DEĞİL

Uyuşturucu kullanımı sadece zenginlerin ya da ünlülerin sorunu değil. vfmc.net'in yazısına göre madde bağımlılığı her gelir grubunda görülebiliyor ve bazı araştırmalar, düşük gelir grubundaki bireylerin madde kullanımına bağlı sorunları daha sık bildirdiğini gösteriyor.

ANCAK ZENGİNLİK, BAĞIMLILIĞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİYOR.

Para doğrudan bağımlılık nedeni olmayabilir. Fakat maddeye ulaşmayı kolaylaştırıyor, sorunun daha uzun süre saklanmasına imkan tanıyor ve bazı sosyal çevrelerde kullanımı daha normal hale getirebiliyor.

Varlıklı kesimde uyuşturucuya erişim daha kolay: Özel partiler ve kapalı çevreler

Varlıklı kişiler için uyuşturucuya erişim çoğu zaman daha kolay. Pahalı maddelere ulaşmak, özel partilerde bulunmak, kapalı çevrelere girmek ve bu alışkanlığı uzun süre finanse etmek daha mümkün hale geliyor.

Lüks çevrelerde uyuşturucu kullanımı normalleşiyor: Sosyal kabul tehlikeyi büyütüyor

Asıl risk, erişimin sürekli hale gelmesi. Kişi maddeye ne kadar kolay ulaşırsa, deneme ile alışkanlık arasındaki çizgi de o kadar hızlı bulanıklaşabiliyor.

LÜKS ÇEVRELERDE "NORMAL" GÖRÜNEN ŞEY TEHLİKEYİ BÜYÜTÜYOR

Bazı varlıklı çevrelerde uyuşturucu kullanımı açıkça konuşulmasa bile sessizce kabul görebiliyor. Özel davetler, gece hayatı, kapalı eğlence ortamları ve seçkin sosyal gruplar bu algıyı güçlendirebiliyor.

Bir süre sonra madde kullanımı kişisel bir sapma gibi değil, çevrenin parçası gibi algılanabiliyor.

Bu da özellikle genç yaşta, şöhretin yeni başladığı dönemlerde ya da sosyal kabul arayışının güçlü olduğu ortamlarda riski artırıyor.

İmaj baskısı bağımlılığı görünmez yapıyor: Ünlüler sorunu uzun süre gizleyebiliyor

"İMAJ" BASKISI DA BAĞIMLILIĞI GÖRÜNMEZ YAPIYOR

Ünlüler ve zengin kişiler için uyuşturucu kullanımı çoğu zaman yalnızca sağlık meselesi değildir. Aynı zamanda kariyer, itibar ve imaj krizidir.

BU NEDENLE SORUN UZUN SÜRE GİZLENEBİLİR.

Kişi sahneye çıkmaya, iş toplantılarına katılmaya, sosyal medya paylaşımlarına devam etmeye ve dışarıya "her şey yolunda" görüntüsü vermeye çalışabilir. Fakat bu görüntü, bağımlılık döngüsünün içeride büyümesini engellemez.

STRES, BAŞARI VE KAÇIŞ ARAYIŞI AYNI NOKTADA BİRLEŞİYOR

Zenginlik dışarıdan konfor gibi görünür. Fakat yüksek gelirli ve tanınmış kişilerin hayatında farklı bir baskı alanı oluşabilir: sürekli görünür olmak, başarıyı korumak, statüyü kaybetmemek ve beklentileri karşılamak.

Stres ve başarı baskısı uyuşturucuyu kaçış aracına dönüştürüyor

EN KRİTİK FARK: ULAŞMAK DAHA KOLAY, SAKLAMAK DAHA MÜMKÜN

Değerlendirmede vfmc.net'in aktardığına göre baskı, bazı kişilerde uyuşturucuyu bir kaçış aracı haline getirebiliyor.

Kısa süreli rahatlama hissi, zamanla daha büyük bir soruna dönüşebiliyor. Kişi stresten kaçmak isterken, bu kez bağımlılığın baskısıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Zenginler arasında uyuşturucu kullanımını artıran başlıca nedenler:

EtkenRiski nasıl artırıyor?
Kolay erişimMaddi imkanlar pahalı maddelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.
Kapalı sosyal çevrelerKullanım daha az görünür hale geliyor.
Sosyal kabulBazı gruplarda madde kullanımı normalleşebiliyor.
Stres ve beklentiBaşarı ve imaj baskısı kaçış arayışını artırabiliyor.
Gizlilik imkanıSorun daha uzun süre saklanabiliyor.
Kendini tedavi etmeKaygı ve depresyon gibi sorunlarda madde geçici rahatlama aracı görülebiliyor.
Zenginlik duygusal boşluğu kapatmıyor: Yalnızlık ve heyecan arayışı riski artırıyor

"HER ŞEY BENDE VAR" HİSSİ BAZEN BOŞLUĞU KAPATMIYOR

Zenginlik çoğu zaman imkanları artırır ama duygusal boşluğu ortadan kaldırmaz. Tam tersine, bazı kişilerde yalnızlık, can sıkıntısı ve heyecan arayışı daha belirgin hale gelebilir.

Kaynakta yer alan değerlendirmelere göre fazla boş zaman, sınırsız harcama imkanı ve riskli eğlence kültürü de madde kullanımını tetikleyebiliyor.

Bu durum özellikle "hayatın günlük zevkleri yetmiyor" hissiyle birleştiğinde daha tehlikeli hale geliyor. Kişi, sınırları daha fazla zorlayan deneyimlere yönelerek kendini riskli bir döngünün içinde bulabiliyor.

SOSYAL ÇEVRE BAZEN BAĞIMLILIĞIN KAPISINI AÇIYOR

Uyuşturucu kullanımında arkadaş çevresi önemli bir etken. Bu durum zenginler için de değişmiyor. Hatta kapalı ve seçkin çevrelerde etki daha güçlü olabiliyor.

Bir kişi, bulunduğu gruba uyum sağlamak ya da dışarıda kalmamak için normalde denemeyeceği bir davranışa yaklaşabiliyor.

"Bir kereden bir şey olmaz" düşüncesi de çoğu zaman burada başlıyor. Ancak madde kullanımı, özellikle kolay erişimle birleştiğinde, kısa sürede kontrol edilmesi zor bir alışkanlığa dönüşebiliyor.

Servet bazı sonuçları geciktirebilir ama ortadan kaldırmaz: Bağımlılığın bedeni

SERVET BAZI SONUÇLARI GECİKTİREBİLİR AMA ORTADAN KALDIRMAZ

Varlıklı kişiler uyuşturucu kullanımının bazı dış sonuçlarından daha kolay korunabilir. Özel tedavi imkanlarına, güçlü hukuki desteğe, güvenli alanlara ve itibar yönetimine erişebilirler.

Fakat bu imkanlar uyuşturucunun bedensel ve ruhsal etkilerini ortadan kaldırmaz.

Madde kullanımı; kalp-damar sorunları, karaciğer hasarı, solunum problemleri, kaygı, depresyon, ilişki kopuşları ve güven kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Üstelik sorun ne kadar geç fark edilirse, toparlanma süreci de o kadar zorlaşabilir.

ASIL TEHLİKE GÖRÜNMEYEN BAĞIMLILIK

Zengin ve ünlü kişilerde bağımlılık bazen dışarıdan geç fark edilir. Çünkü kişi işini sürdürebilir, kameralara gülümseyebilir, sosyal hayatına devam edebilir ve yaşadığı sorunu kapalı alanlarda gizleyebilir.

Bu nedenle görünürdeki düzen, her zaman içerideki sağlığı göstermez.

Bağımlılığın en riskli taraflarından biri de budur. Sorun görünmedikçe müdahale gecikir, müdahale geciktikçe bağımlılık daha derin bir hale gelebilir.

Asıl tehlike görünmeyen bağımlılık: Zenginlik sorunu saklamayı kolaylaştırıyor

SORU ZENGİNLİK DEĞİL, ZENGİNLİĞİN KURDUĞU ORTAM

"Zenginler neden uyuşturucu kullanır?" sorusunun tek bir cevabı yok. Bu tabloyu yalnızca para, eğlence ya da lüks hayat üzerinden okumak eksik kalır.

Daha doğru cevap, birkaç etkenin aynı anda devreye girmesinde gizli.

Para erişimi kolaylaştırır. Sosyal çevre kullanımı normalleştirebilir. Stres kaçış ihtiyacını artırabilir. Şöhret ise sorunun saklanmasına neden olabilir.

Bu yüzden mesele yalnızca zengin olmak değil; zenginlik, görünürlük, baskı, yalnızlık ve kapalı çevrelerin aynı noktada birleşmesidir.

Tedavi arayışında en büyük engel utanç: Ünlüler yardım istemekte zorlanıyor

TEDAVİ ARAYIŞINDA EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ UTANÇ

Ünlü ve varlıklı kişiler için yardım istemek kolay olmayabilir. Çünkü bağımlılığı kabul etmek, yalnızca kişisel bir zorlukla yüzleşmek anlamına gelmez; aynı zamanda toplumun yargısıyla da karşı karşıya kalmak demektir.

Bu yüzden bazı kişiler profesyonel destek almak yerine sorunu saklamayı seçebilir.

Oysa kaynakta da vurgulandığı gibi bağımlılıkla mücadelede profesyonel yardım, terapi, destek grupları ve uzun vadeli takip büyük önem taşır. Özellikle şöhret ve imaj baskısı altındaki kişiler için gizlilik sağlayan tedavi imkanları süreci kolaylaştırabilir.

Uyuşturucu kullanımı asla masum değil: Kısa kaçış ağır bedellere yol açıyor

Bu noktada altı çizilmesi gereken en önemli gerçek ise uyuşturucu kullanımının hiçbir koşulda masum, havalı ya da özenilecek bir davranış olarak görülemeyeceğidir. Kısa süreli bir kaçış gibi sunulan bu maddeler; sağlık sorunlarından bağımlılığa, aile ve iş hayatında ciddi yıkımlardan hukuki sonuçlara kadar ağır bedeller doğurabilir. Özellikle şöhret, lüks hayat veya sosyal çevre üzerinden uyuşturucuyu normalleştiren ve güzel gösteren anlatılara karşı dikkatli olunmalı; madde kullanımının insan hayatında kalıcı ve geri dönüşü zor hasarlar bırakabileceği unutulmamalıdır.

(Haberde yer alan görseller Magnific ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

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