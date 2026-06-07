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Google Earth'te keşfedilen en tuhaf 11 yer

Google Earth, 2005 yılından bu yana uydular ve dronlar aracılığıyla yeryüzünün gizemli köşelerini ekranlarımıza taşıyor. Harita meraklılarının ve bilim insanlarının bu devasa arşivde keşfettiği, Kazakistan'daki devasa sembollerden Pasifik'teki karartılmış adaya kadar uzanan en tuhaf 11 koordinatı ve arkalarında yatan bilimsel gerçekleri derledik.

Giriş Tarihi:
Google Earth’te karartılmış gizemli ada

(Vostok Adası, Google Earth'te karartılmış görünüyor)

Google Earth, 2005'ten bu yana uyduların, uçakların ve drone'ların gözünden dünya yüzeyini herkese açık hale getirdi. O günden bu yana kullanıcılar, bu zengin görüntü arşivinde o kadar garip şeyler keşfetti ki bir kısmının açıklaması bugün hala netlik kazanmadı. LiveScience'ın derlediğine göre işte Google Earth'ün gün yüzüne çıkardığı en tuhaf 11 yer.

Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki küçük ve ıssız mercan adası Vostok, Google Earth'te sanki karartılmış gibi duruyor. Gizli askeri üs dahil pek çok komplo teorisine konu olan bu görüntünün açıklaması aslında çok daha sıradan: Adanın merkezi, kalın turba topraklarına kök salmış Pisonia grandis ağaçlarıyla kaplı. Bu ağaçların tepesi o kadar koyu ve sık ki havadan bakıldığında ada gerçekten siyah bir leke gibi görünüyor.

Kiribati'ye bağlı olan ada yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda ve 1820'de keşfedildi. Mercan kumu ile molozdan oluşan adada lagün ya da tatlı su kaynağı bulunmuyor. Adanın hiç kalıcı yerleşime ev sahipliği yapmadığına dair herhangi bir kanıt yok; bölgedeki sıçanlar ise buraya bir zamanlar antik Polinezyalıların uğramış olabileceğine işaret ediyor.

Mozambik’teki el değmemiş yağmur ormanı

(Mozambik'teki Mount Lico, dik yamaçlarında yüksek irtifada bir yağmur ormanı barındırıyor)

2018'de araştırmacılar, Google Earth'ün yol göstermesiyle neredeyse hiç insan ayağı basmamış bir noktaya ulaştı: Mozambik'teki Mount Lico. Galli koruma bilimci Julian Bayliss, dağın tepesindeki yüksek irtifali yağmur ormanını ilk kez Google Earth üzerinden keşfetti. Ormana ulaşmak için yaklaşık 123 metrelik dikey granit bir kayalığa tırmanmak gerekti.

Zirveye çıkan ekip kelebekler, örümcekler ve küçük memelilerden oluşan eşsiz bir ekosistemle karşılaştı. Bölgede bulunan birkaç eski el yapımı çömlek, bu tırmanışı daha önce, muhtemelen 100 yıl kadar önce başka birinin de gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. O çömlekleri kimin bıraktığı ise hala bilinmiyor.

New Mexico çölündeki Scientoloji sığınağı

(New Mexico çölündeki Scientoloji Kilisesi sığınağı)

New Mexico'daki Mesa Huerfanita yakınlarında, çöl zeminine kazınmış iki büyük elmas ile birbiri üzerine binen bir çift çember dikkat çekiyor. Yazar John Sweeney, bu işaretlerin Scientoloji Kilisesi'ne ait gizli bir sığınağın yerini gösterdiğini öne sürdü. Bu sembollerin gezegensel bir kıyametten kaçan Scientologların Dünya'ya geri dönüşlerinde yol bulmalarına rehberlik etmek amacıyla yapıldığı ileri sürülüyor. Sembollerin gerçek anlamı ise büyük olasılıkla hep gizemini koruyacak.

Al Futaisi Adası’ndaki dev Hamad yazısı

(Al Futaisi Adası'nda kumla yazılmış "Hamad" yazısı)

Ebu Dabi yönetici ailesinden milyarder Şeyh Hamad bin Hamdan el Nahyan, Basra Körfezi'ndeki al Futaisi Adası'nın kumlu yüzeyine kendi adını kazıttı. Yaklaşık yarım mil yüksekliğinde ve toplam 2 mil uzunluğundaki "HAMAD" harfleri dünyanın en büyükleri arasında gösteriliyor ve uzaydan bile görülebiliyor.

Kuma yazılanlar gelgitle genellikle silinir; ancak bu harfler o kadar büyük ki içlerinde kanallar oluşturarak yükselen suyu yutuyor. Uydu fotoğraflarının çekildiği anda gelgit suyu harflerin arasından akarak "M" harfine kadar ulaşmıştı.

Arizona’daki askeri uçak mezarlığı

(Arizona, Davis Monthan Hava Üssü'ndeki uçak mezarlığı)

Arizona'nın Tucson kentindeki Davis Monthan Hava Üssü, ABD ordusunun hizmet dışı bıraktığı uçakların son durağı. "Boneyard" (kemiklik) olarak bilinen bu yaklaşık 1.050 hektarlık alan genel ziyaretçilere kapalı. Google Earth ise içeriyi yüksek çözünürlüklü görüntülerle gözler önüne seriyor: B-52 StratoFortress'ten F-14 Tomcat'e kadar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uçurulan neredeyse her model, çeşitli çözülme aşamalarında burada bekliyor.

Mezarlık aynı zamanda rock müziğinin efsanesi Tom Petty and the Heartbreakers'ın "Learning to Fly" klibinin de sahnesiydi. Grup, uçak gövdelerinin arasında performans sergiledi.

Ada içinde göl, gölde ada: Dünyanın en tuhaf coğrafyası

(Kanada, Victoria Adası yakınında: Gölde bir adada göl içinde ada)

Dünyanın en büyük "ada içinde gölde, gölde adada, adada gölde ada" yapısı Kuzey Kanada'da, Victoria Adası'nın güney kıyısından yaklaşık 120 kilometre içeride bulunuyor. Yaklaşık 1,6 hektarlık isimsiz bu kara parçası küçük bir gölün ortasında uzanıyor. O küçük göl biraz daha büyük bir adayı çevreleyen parmak göllerinden birinin içinde yer alıyor; o parmak gölleri ise Victoria Adası'nın üzerinde.

Bu tuhaf iç içe yapı, dünya haritalarını titizlikle tarayan Google Earth meraklıları sayesinde keşfedildi. Buraya daha önce hiç insan ayağı basmamış olması kuvvetle muhtemel.

Kazakistan’daki dev pentagram

(Kazakistan'daki pentagram)

Kazakistan'ın ıssız steplerinde, Üst Tobol Rezervuarı'nın güney kıyısında yaklaşık 366 metre çapında bir pentagram yer alıyor. Beş kollu yıldız ve etrafındaki çember Google Maps üzerinden açıkça görülebiliyor. Yapı internette hızla şeytan tapıcılığından yeraltı dünyasına uzanan teorilere konu oldu.

Gerçek ise çok daha sıradan: Pentagram, yıldız biçiminde tasarlanmış eski bir parkın dış hatlarından ibaret. Yolları zamanla kapsamış olan ağaçlar, şekli havadan daha da belirgin hale getiriyor.

Mısır çölündeki Desert Breath sanat enstalasyonu

(Mısır'daki "Desert Breath" spiral sanat enstalasyonu)

Kızıldeniz kıyısına yakın ıssız Mısır çölünde, havadan bakıldığında başka bir boyuta açılan kapıyı andıran dev bir spiral göze çarpar. Bu yapı aslında Mart 2007'de Danae Stratou, Alexandra Stratou ve Stella Constantinides tarafından hayata geçirilen "Desert Breath" adlı bir sanat eseri. Yaklaşık 100.000 metrekarelik alanı kaplayan eser, sanatçıların deyimiyle "bir zihin durumu olarak çölü kutlamak" amacıyla tasarlandı.

Mısır’daki kazılmamış olası piramit

(Mısır - Doğal mı, insan yapımı mı?)

Son beş yılda Google Earth aracılığıyla Mısır'da düzinelerce anormal yapı tespit edildi. Bu görüntü, kazılmamış bir piramide ait olabileceği düşünülen bölgelerden birini gösteriyor. Bunların doğal oluşumlar mı yoksa insan yapımı yapılar mı olduğu tartışması sürüyor. Mısır'daki güvenlik ve ekonomik koşullar kazı çalışmalarının sayısını ve kapsamını kısıtlamaya devam ediyor.

Ürdün’deki tekerlek yapılar

(Ürdün'ün Azraq Vahası'ndaki tekerlek yapılar, Google Earth görüntüsünde)

Google Earth, Peru'nun ünlü Nazca Çizgileri'nden bile daha eski olduğu düşünülen yapılara dikkat çekti. Ürdün'ün Azraq Vahası'ndaki tekerlek biçimli bu geometrik yapılar yaklaşık 8.500 yıl öncesine tarihleniyor. "Yaşlı adamların eserleri" olarak da bilinen bazı tasarımların, kış gündönümündeki gün doğumuyla hizalanacak şekilde konumlandırıldığı düşünülüyor. Orta Doğu Arkeolojisi Hava Fotoğrafları Arşivi (APAAME) bu yapıları Google Earth görüntüleriyle incelemeyi sürdürüyor.

Yapılar birbirinden farklı: Kimileri merkezden dışa uzanan kollarla, kimileri kol yerine bir ya da iki çubukla tasarlanmış. Bir bölümü ise hiç yuvarlak değil; kare, dikdörtgen ya da üçgen biçiminde.

Kazakistan’daki gamalı haç

(Kazakistan'da havadan görülen gamalı haç şeklinde bir yer çizimi)

Bilim insanları, Kuzey Kazakistan genelinde 50'den fazla yer çizimi keşfetti; bu gamalı haç da o koleksiyonun bir parçası. Gamalı haç ahşaptan inşa edilirken diğer yer çizimlerinin büyük bölümü toprak yığınlarından oluşturulmuş. Yaklaşık 2.000 yıl öncesine tarihlenen bu şekil, döneminde Avrupa ve Asya'da yaygın kullanılan bir motifti ve herhangi bir siyasi anlamı yoktu.

(Haberde yer alan görseller livescience.com'a aittir)

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