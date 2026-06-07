Google Earth'te keşfedilen en tuhaf 11 yer

(Vostok Adası, Google Earth'te karartılmış görünüyor)

Google Earth, 2005'ten bu yana uyduların, uçakların ve drone'ların gözünden dünya yüzeyini herkese açık hale getirdi. O günden bu yana kullanıcılar, bu zengin görüntü arşivinde o kadar garip şeyler keşfetti ki bir kısmının açıklaması bugün hala netlik kazanmadı. LiveScience'ın derlediğine göre işte Google Earth'ün gün yüzüne çıkardığı en tuhaf 11 yer.

Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki küçük ve ıssız mercan adası Vostok, Google Earth'te sanki karartılmış gibi duruyor. Gizli askeri üs dahil pek çok komplo teorisine konu olan bu görüntünün açıklaması aslında çok daha sıradan: Adanın merkezi, kalın turba topraklarına kök salmış Pisonia grandis ağaçlarıyla kaplı. Bu ağaçların tepesi o kadar koyu ve sık ki havadan bakıldığında ada gerçekten siyah bir leke gibi görünüyor.

Kiribati'ye bağlı olan ada yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda ve 1820'de keşfedildi. Mercan kumu ile molozdan oluşan adada lagün ya da tatlı su kaynağı bulunmuyor. Adanın hiç kalıcı yerleşime ev sahipliği yapmadığına dair herhangi bir kanıt yok; bölgedeki sıçanlar ise buraya bir zamanlar antik Polinezyalıların uğramış olabileceğine işaret ediyor.