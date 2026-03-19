CANLI YAYIN
Geri

Bayramda yapılacak kolay tatlılar: Ramazan Bayramı tatlı tarifleri

Ramazan Bayramı arefesinde evlerde tatlı bir telaş başlar. Misafirler için en güzel ikramları hazırlamak paylaşmanın bereketini hissettirir. Peki bayramda hangi tatlılar yapılır? İşte sofralarınıza eşlik edecek hem geleneksel hem de pratik tarifler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ramazan Bayramı öncesi evleri tatlı bir heyecanı sarar. Mutfaklardan yükselen şerbet kokuları yaklaşan bayramın habercisi olur. Sunulacak ikramlar özenle hazırlanırken paylaşmanın ve birlikte olmanın değeri bir kez daha hissedilir. İşte hem geleneksel lezzetleri yaşatan hem de pratikliğiyle öne çıkan tarifler…

EV BAKLAVASI (10 KİŞİLİK)

Malzemeler:
Un, yumurta, su, tuz, tereyağı, ceviz içi
Şerbet için: Toz şeker, su, limon suyu

Tarif:
Şerbet hazırlanıp soğutulur. Hamur yoğrulup ince açılır. Kat kat tereyağı sürülerek dizilir, araya ceviz eklenir. 180°C'de pişirilir. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülür.

SOĞUK BAKLAVA

Malzemeler:
Baklavalık yufka, tereyağı, ayçiçek yağı, Antep fıstığı, fındık, kakao, çikolata
Şerbet için: Süt, toz şeker

Tarif:
Sütlü şerbet hazırlanır. Yufkalar yağlanarak dizilir, araya fıstık konur. 170°C'de pişirilir. Soğuk şerbet dökülür, kakao ve çikolata ile süslenir.

CEVİZLİ KADAYIF (6-8 KİŞİLİK)

Malzemeler:
Tel kadayıf, tereyağı, ceviz içi
Şerbet için: Toz şeker, su, limon suyu

Tarif:
Kadayıf tereyağı ile karıştırılır. Yarısı tepsiye bastırılır, ceviz eklenir. Kalan kadayıf eklenir. 180°C'de pişirilir. Ilıyınca şerbet dökülür.

ŞEKERPARE (10-12 KİŞİLİK)

Malzemeler:
Un, tereyağı, yumurta, irmik, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilin, fındık
Şerbet için: Toz şeker, su, limon

Tarif:
Hamur yoğrulup şekil verilir. 180°C'de pişirilir. İlk sıcaklığı geçince soğuk şerbet dökülür.

KALBURABASTI (8 KİŞİLİK)

Malzemeler:
Un, tereyağı, yoğurt, yumurta, sıvı yağ, irmik, kabartma tozu, ceviz
Şerbet için: Toz şeker, su

Tarif:
Hamur hazırlanıp şekil verilir. 200°C'de kızarana kadar pişirilir. Üzerine soğuk şerbet dökülür.

(Tarifler Sofra'dan alınmıştır, fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır)

Bir kaşık helva binbir muhabbet: Asırlık bir kültürün hikayesi! Osmanlı'dan günümüze helva sohbetleri
