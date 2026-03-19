Ramazan Bayramı öncesi evleri tatlı bir heyecanı sarar. Mutfaklardan yükselen şerbet kokuları yaklaşan bayramın habercisi olur. Sunulacak ikramlar özenle hazırlanırken paylaşmanın ve birlikte olmanın değeri bir kez daha hissedilir. İşte hem geleneksel lezzetleri yaşatan hem de pratikliğiyle öne çıkan tarifler…
EV BAKLAVASI (10 KİŞİLİK)
Malzemeler: Un, yumurta, su, tuz, tereyağı, ceviz içi Şerbet için: Toz şeker, su, limon suyu
Tarif: Şerbet hazırlanıp soğutulur. Hamur yoğrulup ince açılır. Kat kat tereyağı sürülerek dizilir, araya ceviz eklenir. 180°C'de pişirilir. Sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülür.
SOĞUK BAKLAVA
Malzemeler: Baklavalık yufka, tereyağı, ayçiçek yağı, Antep fıstığı, fındık, kakao, çikolata Şerbet için: Süt, toz şeker
Tarif: Sütlü şerbet hazırlanır. Yufkalar yağlanarak dizilir, araya fıstık konur. 170°C'de pişirilir. Soğuk şerbet dökülür, kakao ve çikolata ile süslenir.
CEVİZLİ KADAYIF (6-8 KİŞİLİK)
Malzemeler: Tel kadayıf, tereyağı, ceviz içi Şerbet için: Toz şeker, su, limon suyu
Tarif: Kadayıf tereyağı ile karıştırılır. Yarısı tepsiye bastırılır, ceviz eklenir. Kalan kadayıf eklenir. 180°C'de pişirilir. Ilıyınca şerbet dökülür.
ŞEKERPARE (10-12 KİŞİLİK)
Malzemeler: Un, tereyağı, yumurta, irmik, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilin, fındık Şerbet için: Toz şeker, su, limon
Tarif: Hamur yoğrulup şekil verilir. 180°C'de pişirilir. İlk sıcaklığı geçince soğuk şerbet dökülür.
KALBURABASTI (8 KİŞİLİK)
Malzemeler: Un, tereyağı, yoğurt, yumurta, sıvı yağ, irmik, kabartma tozu, ceviz Şerbet için: Toz şeker, su
Tarif: Hamur hazırlanıp şekil verilir. 200°C'de kızarana kadar pişirilir. Üzerine soğuk şerbet dökülür.
(Tarifler Sofra'dan alınmıştır)