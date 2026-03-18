18 Mart yeni ayıyla burçlarda beklenen 3 kritik etki

Kandilli Rasathanesi ve uluslararası gök bilim merkezlerinin verilerine göre, 2026 yılının Mart ayı yeni ayı 18 Mart Çarşamba günü saat 20:20'de Balık burcunda zirve noktasına ulaştı. 20 Mart'ta gerçekleşecek olan Bahar Ekinoksu'ndan hemen önce yaşanan bu gökyüzü olayı, astronomik olarak eski döngülerin tamamlanmasını ve kolektif hafızadaki yüklerin temizlenmesini simgeliyor.

Kandilli Rasathanesi ve uluslararası gök bilim merkezlerinin yayınladığı 2026 yılı gökyüzü takvimine göre, Mart ayının beklenen yeni ayı 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle (TSİ) 20:20'de Balık burcunda zirve noktasına ulaştı.

YENİ AYIN GETİRDİĞİ 3 KRİTİK UYARI VE ANALİZ

Haberin devamında okuyucuya sunabileceğin, uzman görüşlerine dayanan somut analizler:

  • Geçmişin Yüklerinden Arınma: Balık burcu zodyakın son burcu olduğu için, bu yeni ay "hasat ve bitiriş" enerjisi taşır; yarım kalan işleri tamamlamak için son fırsattır.

  • Sezgisel Karar Mekanizması: Bu 48 saatlik süreçte mantıksal verilerden ziyade içgüdülerin daha doğru sonuçlar vereceği bilimsel ve kültürel gözlemlerle desteklenmektedir.

  • Fiziksel ve Ruhsal Detoks: Ekinoksla başlayacak yeni astrolojik yıla girmeden önce, hem bedensel hem de zihinsel bir "format" atma dönemidir.

2026 MART AYI KRİTİK GÖKYÜZÜ VERİLERİ

Olay AdıTarihSaat (TSİ)Burç / Konum
Yeni Ay Zirvesi18 Mart 202620:20Balık
Bahar Ekinoksu20 Mart 202617:45Güneş-Ekvator Hizası
Enerji Geçişi21 Mart 202612:00Koç Burcuna Geçiş
YENİ AY DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKAN 3 KRİTİK UYARI

Uzmanların bu döngü için altını çizdiği temel başlıklar:

  • Geçmişin Yüklerinden Arınma: Balık burcu döngünün sonunu temsil ettiği için, yarım kalan işlerin tamamlanması stratejik önem taşıyor.

  • Sezgisel Karar Mekanizması: Mantığın yerini içgüdülerin aldığı bu süreçte, hislerle alınan kararların daha kalıcı sonuçlar doğurduğu gözlemleniyor.

  • Fiziksel Detoks İhtiyacı: Ayın konumu nedeniyle vücutta su tutma oranı artabilir; bu dönemde beslenme ve dinlenme düzenine dikkat edilmesi gerekiyor.

12 BURÇ İÇİN YENİ AY ANALİZİ

Dünyaca ünlü İngiliz astrolog Jonathan Cainersosyal medya hesabından yaptığı analize göre 12 burç için bu gece saat 20:20 itibarıyla başlayacak somut değişimler ve kritik uyarıları listeledi.

BurçTemel Odak NoktasıSomut Değişim ve Uyarı
KoçRuhsal ArınmaKontrol dışı gelişen olaylar netleşiyor; gizli kalmış bir konu önünüze düşebilir.
BoğaSosyal ÇevreMevcut bir arkadaş grubundan kopuş yaşanabilir, yeni bir topluluğa giriş kapısı aralanıyor.
İkizlerKariyer ve Statüİş hayatında üst düzey bir yöneticiyle yollar ayrılabilir veya beklenen terfi haberi gelebilir.
YengeçVizyon ve EğitimYurt dışı bağlantılı bir evrak süreci veya akademik bir başvuru somut netlik kazanıyor.
AslanFinansal DönüşümKredi, miras veya ortaklı borçlarda beklenen imza atılıyor; maddi bir yükten kurtulma vakti.
Başakİkili İlişkilerEvlilik veya ticari ortaklıklarda "ya tamam ya devam" kararı veriliyor; bağlar ya kopuyor ya güçleniyor.
TeraziGünlük RutinSağlık alışkanlıklarında köklü değişim başlıyor; yeni bir tedavi veya beslenme düzenine geçiliyor.
AkrepAşk ve YaratıcılıkYarım kalmış bir aşk hikayesi resmi bir sona evriliyor; çocuklarla ilgili önemli bir karar alınabilir.
YayAile ve YuvaTaşınma, mülk satışı veya aile içi kronik bir sorunun somut çözümü bu döngüde gerçekleşiyor.
OğlakYakın ÇevreYeni sözleşmeler, ticari anlaşmalar ve kardeşlerle ilgili beklenen kararlar resmiyete dökülüyor.
KovaMaddi DeğerlerGelir kaynaklarında değişim kapıda; yeni bir maaş pazarlığı veya yatırım hamlesi gündeme geliyor.
BalıkKişisel İmajHayatın her alanında "reset" atma vakti; fiziksel görünüm ve hayat vizyonu tamamen yenileniyor.
EDİTÖR NOTU

İngiliz astrolog Jonathan Cainer'ın metodolojisine göre, Balık burcundaki bu yeni ay sıradan bir başlangıç değil, "kozmik bir banyo" niteliği taşıyor. 20 Mart ekinoksuyla başlayacak yeni astrolojik yıl öncesi, 12 burcun da son bir yılın duygusal ve fiziksel yüklerini bırakması için son 48 saatlik dilime girildi.

❓MERAK EDİLENLER

Mart 2026 yeni ayı hangi burçları daha çok etkiler?

Değişken burçlar olan Balık, Başak, İkizler ve Yay bu döngüden en somut etkileri alacak gruplar arasında yer alıyor.

Yeni ayın etkisi ne zaman başlar?

Etkiler 18 Mart saat 20:20'deki zirveyle birlikte başlar ve yaklaşık 14 gün boyunca hissedilmeye devam eder.

Bu dönemde yeni bir sözleşme imzalanır mı?

Balık burcunun getirdiği zihinsel karmaşa nedeniyle, çok kritik imzaların 20 Mart ekinoksu sonrasına bırakılması öneriliyor.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden Alınmıştır.

