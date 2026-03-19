🕊️ KALBE DOKUNAN DUYGUSAL VEDA MESAJLARI



📌Gidişinle gönlümüzde bir hüzün, bıraktığın feyizle ruhumuzda bir bayram... Elveda ya Şehr-i Ramazan, yine gel, bizi yine temizle.

📌Soframızın bereketi, kalbimizin nuru, ruhumuzun şifasıydın. Seni uğurlarken, kazandırdığın güzel hasletleri heybemizde tutmaya söz veriyoruz. Elveda mübarek ay...

📌Bir Ramazan daha ömür sayfamızdan süzülüp gidiyor. Rabbim gidişini bizden şikayetçi değil, şefaatçi eylesin. Elveda ya Şehr-i Ramazan.