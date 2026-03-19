📍AİLE VE SEVDİKLERİNE GÖNDERMEK İSTEYENLER İÇİN SICAK MESAJLAR
📌Canım ailem; bu Ramazan boyunca aynı sofrada şükrettik, aynı seccadede dua ettik. Şimdi bu mübarek aya veda ederken, Rabbim birlikteliğimizi daim, oruçlarımızı kabul eylesin. Bayramımız şimdiden mübarek olsun.
📌Dostlar; Ramazan'ın o güzel huzuru hepimizin evinde baki kalsın. Giderken hüzün bıraksa da, kazandırdığı dostluk ve paylaşma ruhu hiç bitmesin. Hepinizin ibadetleri makbul olsun, elveda Ramazan.
📌Sofraların bereketlendiği, gönüllerin birleştiği bir ayı daha bitirdik. Rabbim dualarımızı kabul, hanelerimizi hep böyle huzurlu eylesin. Nice Ramazanlara hep birlikte sağlıkla kavuşmak duasıyla... Elveda ey sultan.
📌Mesafeler olsa da kalplerimizin bir attığı bu mübarek ayın sonuna geldik. Uzakta olan tüm sevdiklerimin oruçları kabul, duaları makbul olsun. Elveda Ramazan, hoş gel bayram sevinci.
📌Bir ay boyunca birbirimize hakkımızı helal ettik, dualarımızda buluştuk. Rabbim bu kardeşliği ve samimiyeti ömrümüzden eksik etmesin. Elveda ya Şehr-i Ramazan, selam olsun bayrama.