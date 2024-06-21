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Başıboş sokak köpekleri kediyi parçaladı: O anlar saniye saniye kamerada

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi. Şimdiye kadar yüzlerce vatandaşa saldıran ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpekleri sokak hayvanlarına da zarar veriyor. Hatay'da 8 köpeğin saldırdığı 1 kedi telef oldu. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:45 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:50
Başıboş sokak köpekleri kediyi parçaladı: O anlar saniye saniye kamerada 1

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi. Şimdiye kadar yüzlerce vatandaşa saldıran ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpeklerine karşı AK Parti harekete geçti. Hazırlanan kanun teklifinde sona gelindi. Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

Başıboş sokak köpekleri kediyi parçaladı: O anlar saniye saniye kamerada 2

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ: KEDİYİ PARÇALADILAR

Başıboş köpek sorunu için çözüm beklenirken Hatay'dan kan doduran görüntüler geldi. Hatay'da 8 köpeğin saldırdığı kedi telef oldu.

Hatay'da kan donduran görüntü

Başıboş sokak köpekleri kediyi parçaladı: O anlar saniye saniye kamerada 3

Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sokak kedisine 8 köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef oldu. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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