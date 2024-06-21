Başıboş sokak köpekleri kediyi parçaladı: O anlar saniye saniye kamerada

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi. Şimdiye kadar yüzlerce vatandaşa saldıran ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpekleri sokak hayvanlarına da zarar veriyor. Hatay'da 8 köpeğin saldırdığı 1 kedi telef oldu. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.