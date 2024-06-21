Başıboş sokak köpekleri kediyi parçaladı: O anlar saniye saniye kamerada

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi. Şimdiye kadar yüzlerce vatandaşa saldıran ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpekleri sokak hayvanlarına da zarar veriyor. Hatay'da 8 köpeğin saldırdığı 1 kedi telef oldu. Kan donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi. Şimdiye kadar yüzlerce vatandaşa saldıran ve ölümlerine yol açan başıboş sokak köpeklerine karşı AK Parti harekete geçti. Hazırlanan kanun teklifinde sona gelindi. Teklifin, temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ: KEDİYİ PARÇALADILAR
Başıboş köpek sorunu için çözüm beklenirken Hatay'dan kan doduran görüntüler geldi. Hatay'da 8 köpeğin saldırdığı kedi telef oldu.
Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde sokak kedisine 8 köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef oldu. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.