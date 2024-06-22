Türkiye 2024'te rakiplerine fark attı: Dünyanın en büyük güce sahip orduları açıklandı!

ABD merkezli askeri analiz kuruluşu Global Firepower, dünya ordularının güç sıralamasını belirlemek amacıyla kapsamlı bir liste yayınladı. Askeri hareketlilik, teknoloji kullanımı, personel sayısı ve savunma bütçesi gibi çeşitli kritik faktörleri göz önünde bulundurarak hazırlanan bu değerlendirme, uluslararası ilişkiler ve stratejik planlamalar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Türkiye'nin bu listede aldığı yer ise oldukça merak ediliyor. İşte Türkiye'nin sıralaması ve diğer detaylar...
Son yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkelerin teknolojik altyapıları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla farklı faktörü içeren geniş bir veri setini analiz etti.
İşte bu verilere göre dünyanın en büyük güce sahip orduları...
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA