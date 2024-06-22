Türkiye 2024'te rakiplerine fark attı: Dünyanın en büyük güce sahip orduları açıklandı!

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Son yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkelerin teknolojik altyapıları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla farklı faktörü içeren geniş bir veri setini analiz etti.

İşte bu verilere göre dünyanın en büyük güce sahip orduları...